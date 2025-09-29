Cote d'Ivoire: Ministère de l'Agriculture et du Développement rural - Zié Daouda Coulibaly nommé conseiller technique chargé de la protection sociale

L'ancien député de Yopougon, Zié Daouda Coulibaly, a été nommé conseiller technique chargé de la protection sociale et du cadre de vie au sein du ministère d'Etat, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, dirigé par le ministre d'État Kobenan Kouassi Adjoumani.

La décision, signée le 19 septembre 2025, a été rendue publique par le service communication du ministère le samedi 27 septembre 2025. Elle prend effet à compter de sa date de signature, peut-on lire dans le document n° 008/MEMINADERPV/CAB.

« Avec humilité et détermination, je m'engage à oeuvrer aux côtés du ministre d'État pour le développement du monde agricole, tout en préservant les acquis de la vision du Président Alassane Ouattara », s'est-il réjoui à l'annonce de sa nomination. Et d'ajouter : « Grâce à Dieu, je dédie cette nomination à la Vierge Marie, notre Mère de toute grâce. Je remercie le ministre d'État Kobenan Kouassi Adjoumani pour la confiance placée en moi en me nommant conseiller technique chargé de la protection sociale et du cadre de vie. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Inspecteur en technique d'expression littéraire, catégorie A5, Zié Daouda Coulibaly a également été chef de cabinet à la mairie de Yopougon et chef de cabinet à l'Inspection générale d'État.

En sa qualité de président-fondateur de l'Ong Atouhou, il a longtemps oeuvré pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la paix à travers des activités de grande envergure sur l'ensemble du territoire. Il est aussi le promoteur des célébrations annuelles de « l'Appel de Daoukro », initiées pour consolider le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp).