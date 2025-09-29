Cote d'Ivoire: Campagne café-cacao 2025-2026 - Banque Atlantique aux côtés des acteurs

Banque Atlantique, filiale du groupe panafricain Banque centrale populaire (Bcp), a procédé le 24 septembre 2025 à Abidjan, au lancement officiel de la campagne café-cacao 2025-2026. L'information émane d'un communiqué de l'institution bancaire dont Fratmat.info a eu copie le lundi 29 septembre.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Naziha Belkaziz, présidente du groupe, ainsi que de producteurs, de coopératives, d'industriels et d'exportateurs. L'objectif est d'accompagner la transformation et la valorisation de la chaîne agricole, un secteur clé pour la croissance économique ivoirienne et régionale.

« Cette campagne réaffirme l'engagement de la banque auprès des acteurs de l'écosystème café-cacao. L'objectif est d'accompagner la transformation locale et la compétitivité de cette filière d'excellence, tout en poursuivant la mission de soutien aux acteurs agricoles, considérés comme des vecteurs de création de valeur en Afrique », a déclaré Naziha Belkaziz.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En effet, la banque entend concrétiser ces orientations par un ensemble de solutions financières, comprenant des financements alignés sur les cycles de production, une expertise technique dédiée, ainsi que des solutions de couverture des risques adaptées. Des services de proximité et digitaux complètent ce dispositif afin d'atteindre les zones rurales les plus éloignées.

Cette stratégie, faut-il le souligner, s'inscrit dans le cadre des objectifs gouvernementaux de transformation industrielle. La Côte d'Ivoire vise 50 % de transformation locale de sa production cacaoyère, nécessitant 200 000 tonnes de capacités supplémentaires. Un défi majeur pour un secteur qui représente environ 20 % du Pib national et emploie entre 30 et 40 % de la population active, principalement en milieu rural.

Les enjeux dépassent le cadre national. La filière café-cacao génère près de 3 milliards de dollars de recettes d'exportation annuelles, faisant de la Côte d'Ivoire la première économie de l'Uemoa. Le pays contribue à environ 30 à 35 % du Pib régional, confirmant ainsi son rôle moteur dans l'économie ouest-africaine.

À travers cette nouvelle campagne, Banque Atlantique confirme son ambition d'accompagner la transformation structurelle de l'économie, et se positionne comme un partenaire bancaire incontournable du pays.