Cote d'Ivoire: Accès à l'éducation - Le Programme d'autonomisation des communautés mobilise les coeurs pour l'avenir des enfants

Le restaurant Abidjan Village a servi de cadre, le 27 septembre 2025, à un dîner gala de charité du Programme d'Autonomisation des Communautés (PAC).

Placée sous le thème évocateur « L'école pour tous, un devoir pour chacun », cette soirée a rassemblé bienfaiteurs, partenaires et sympathisants autour d'une cause commune : offrir une chance d'avenir à des enfants issus de familles défavorisées.

Dans une ambiance conviviale, ponctuée de témoignages, d'échanges fraternels et de remises symboliques de chèques, le PAC a su mobiliser les coeurs.

Anciens bénéficiaires, personnalités du monde éducatif et acteurs associatifs ont rappelé combien l'éducation reste le socle d'un développement durable et inclusif. Les donateurs présents ont exprimé leur fierté de contribuer à ce projet qui change concrètement la vie d'enfants et de familles, affirmant leur volonté de s'inscrire dans une dynamique collective au service de l'école pour tous.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le coordonnateur national du PAC, Dr Oula Inka Ange, l'objectif est d'envergure : mobiliser 4 millions de FCFA sur l'année scolaire en cours afin de financer 25 bourses d'études dans les localités du Sud-Comoé, notamment Grand-Bassam, Aboisso, Adiaké et Tiapoum. À terme, ce sont 100 élèves qui pourront bénéficier de cette action, gage d'un avenir plus équitable. « Le PAC est une solution idéale pour concevoir le développement et bâtir des communautés résilientes », a souligné le Dr Oula, lançant un appel pressant aux entreprises, institutions et citoyens pour qu'ils s'associent durablement à cette initiative.

Le PAC, fidèle à sa vision, ne se limite pas à la distribution de bourses.

L'organisation développe également des projets communautaires dans les domaines de la santé, de l'entrepreneuriat féminin et du soutien scolaire. Par ce maillage d'actions, elle ambitionne de créer un cercle vertueux où l'éducation et l'autonomisation se renforcent mutuellement.

La soirée s'est achevée sur un appel vibrant à l'action, invitant chacun à poser une pierre, aussi modeste soit-elle, à l'édifice d'une Côte d'Ivoire plus juste et plus instruite. Car au-delà des fonds collectés, c'est un véritable mouvement de générosité et d'engagement citoyen qui prend corps à travers le PAC.