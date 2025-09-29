Cote d'Ivoire: Ppa-Ci - Pdci-Rda - Le Front commun annonce une marche pour le 4 octobre

29 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mamadou Kanate

La plateforme de l'opposition, composée du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI) et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda), compte prendre, de nouveau, la rue.

Après la mobilisation du 9 août 2025, à Yopougon, les responsables de la coalition baptisée "Front commun", dans un communiqué produit le 26 septembre 2025, ont annoncé une marche le samedi 4 octobre. « Le Front commun Ppa-CI-Pdci-Rda informe l'ensemble des militantes, militants, sympathisants (es) ainsi que tous les Ivoiriens (nes) épris de justice, de démocratie et de paix de l'organisation d'une grande marche pacifique le samedi 4 octobre 2025 à Abidjan », peut-on lire dans la note informative.

Dans ledit communiqué, co-signé par le président exécutif du Ppa-CI, Sébastien Dano Djédjé et le coordinateur général du Pdci-Rda, Noël Akossi Bendjo, il est indiqué que « cette mobilisation citoyenne a pour objectif d'exiger un dialogue politique pour des élections inclusives, transparentes et démocratiques ».

Le lancement officiel de la tournée de mobilisation de la marche a eu lieu le 27 septembre, à Yopougon. Le secrétaire général adjoint du Ppa-CI en charge de Yopougon, Songon Dahi Nestor, a expliqué le but de cette manifestation aux militants et les a exhortés à sortir massivement le 4 octobre.

Tout comme lui, le vice-président exécutif de ce parti, Michel Gbagbo, était, le même 27 septembre, à Abobo, pour battre le rappel des troupes. Il a invité l'assistance à une démonstration de force, ce jour-là.

Marie-Odette Lorougnon, la vice-présidente du Conseil stratégie et politique en charge de la mobilisation des femmes, a lancé le même message à Bonoua. Pour elle, cette marche revêt un caractère tout particulier en raison du contexte socio-politique.

