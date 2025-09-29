Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - L'EDR investit son 34e coordinateur régional et appelle à 'un Coup KO' pour ADO

Le siège du Rhdp de Dabou a abrité le samedi 27 septembre 2025, la cérémonie d'investiture du 34e coordinateur régional de L'Écho de la République (Edr) pour la région des Grands-Ponts.

Sous la présidence du Dr Emmanuel Kambiré, fondateur du mouvement, Gnagne Nathanaël a été officiellement installé, ainsi que son bureau, dans le but de renforcer le maillage politique du parti au pouvoir à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025.

Gnagne Nathanaël, qui a désormais la lourde mission de conduire les actions de l'organisation dans cette région, a exprimé son honneur d'être investi. « Avec mon bureau, nous irons partout, dans chaque village et quartier, pour porter le message de développement incarné par le Président Ouattara. Notre objectif est clair : offrir au Rhdp un "Coup KO historique" au soir du 25 octobre 2025 », a-t-il déclaré.

La cérémonie d'investiture a également été l'occasion pour Dr Emmanuel Kambiré, président-fondateur de l'Edr, d'animer une conférence sur le thème : « Pourquoi voter Alassane Ouattara en octobre 2025 ? »

Dans son exposé, il a dressé un parallèle entre la Côte d'Ivoire de 2010 et celle d'aujourd'hui : « En 2010, notre pays sortait d'une crise, affaibli et divisé. Quinze ans plus tard, grâce au génie politique du Président Ouattara, nous avons retrouvé la stabilité. Nous avons des routes modernes, des écoles rénovées, des hôpitaux fonctionnels, une économie florissante et une diplomatie respectée. Ado, c'est le bâtisseur infatigable, le géant d'Afrique. »

Le message de l'Edr, selon Dr Kambiré, s'adresse aussi à ceux qui ne sont pas encore membres du Rhdp. « Refuser de rejoindre le Rhdp, c'est tourner le dos au progrès et à l'avenir. Nous invitons toutes les forces vives à intégrer cette noble et grande famille pour continuer l'oeuvre de paix et de développement », a-t-il ajouté.