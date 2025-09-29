Cote d'Ivoire: Abidjan - Un commerçant se fait passer pour un agent immobilier et escroque 2 millions de Fcfa

À la recherche d'un magasin pour la vente de ses produits, I.B. a contacté D.P., un commerçant basé à Adjamé. Ce dernier lui a assuré qu'il connaissait le propriétaire du local convoité.

Se présentant comme intermédiaire, D.P. a exigé la somme de 2 millions de Fcfa pour la location dudit magasin. I.B. s'est empressé de lui remettre l'argent.

Peu de temps après, il a découvert que le magasin était finalement occupé par un autre commerçant. Mécontent, il a demandé à D.P. de lui restituer la somme versée. Mais celui-ci a soutenu que le propriétaire avait bel et bien reçu l'argent, tout en affirmant que ce dernier avait choisi d'attribuer le magasin à un tiers. D.P. a ajouté que le propriétaire ne répondait plus à ses appels.

Convaincu d'avoir été victime d'une escroquerie, I.B. a saisi le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau.

À l'issue du procès, D.P. a été reconnu coupable des faits et condamné à six mois d'emprisonnement ferme, assortis d'une amende de 200 000 Fcfa.

En outre, il devra verser 2,5 millions de Fcfa à la partie civile, au titre de dommages et intérêts.