Cote d'Ivoire: Justice - Un gardien de chantier condamné pour vol de barres de fer

B. Ousmane, gardien d'un chantier de construction d'un immeuble de 12 étages, est accusé d'avoir volé des barres de fer d'une valeur de 1 202 000 Fcfa.

« Depuis la fondation de l'immeuble, je suis le gardien. Je n'ai ramassé que des morceaux de fer et non des barres... », s'est-il justifié devant la cour.

Le juge lui a rappelé qu'il n'était pas autorisé à ramasser même les morceaux de fer, puisque le matériel ne lui appartenait pas.

Reconnu coupable, il a été condamné à dix ans de privation de droits, à une amende de 300 000 Fcfa et à trois mois de prison ferme.