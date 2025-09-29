Cote d'Ivoire: 2e édition du Prix Jean-Marie Adiaffi - Les écrivains invités à faire acte de candidature

L'Association « Les Amis du Livre », en partenariat avec la librairie des Pépites, a lancé, vendredi 26 septembre, la 2e édition du Prix Jean-Marie Adiaffi de la littérature ivoirienne.

Ce prix, érigé en véritable phare culturel depuis sa création, couronne l'excellence dans les genres du roman, des nouvelles, de la poésie et du théâtre.

Placé sous le haut patronage du Dr Philippe Ibitowa, conseiller à la Présidence de la République en charge de la culture et de la francophonie, il se positionne comme un événement majeur de la rentrée littéraire. Il vise à célébrer et perpétuer l'héritage d'une des figures majeures de la pensée africaine, Jean-Marie Adiaffi.

Dans un communiqué, les organisateurs ont indiqué que « les écrivains ivoiriens ou résidant en Côte d'Ivoire sont invités à soumettre leurs manuscrits du 20 septembre 2025 au 20 février 2026 ».

Ils rappellent aux auteurs l'importance de ce prix pour la vitalité de l'écosystème littéraire national : « En honorant Jean-Marie Adiaffi, auteur de "La carte d'identité" et théoricien du concept du "Bossonisme", l'association "Les Amis du Livre" ne fait pas que distribuer un prix. Elle trace les contours d'une conscience littéraire forte et exigeante pour les générations futures ».

Le point de convergence pour les candidatures est la librairie des Pépites située dans la commune de Cocody.