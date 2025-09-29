Togo: Les « bonnes manières » inculquées aux élèves du Lycée de Gbényédji par la Mairie de Golfe 1

C'est au travers de la 35ème édition de la Journée Nationale du Sport qui a tenu ses promesses le Samedi 27 Septembre dernier. En effet, pour cette nouvelle édition, elle a été marquée dans la Commune de Golfe 1 par une forte mobilisation des élèves au lycée de Gbenyedji. Et à cette activité sportive de masse, on pouvait noter la présence effective du Maire Joseph Gbloekpo Koamy GOMADO, des agents de la Mairie du Golfe 1, du corps professoral et des centaines d'élèves du lycée de Gbenyedji.

Une certitude, c'est cette dynamique d'une implication accrue des élèves et celle de leur inculquer l'utilité du sport pour leur santé dès leur adolescence. En les associant à cette activité gouvernementale, l'Exécutif communal du Golfe 1 compte avoir une jeunesse en bonne santé et donc loin de la plupart des maladies non transmissibles (MNT). C'est aussi une occasion d'inculquer les valeurs du vivre ensemble, la cohésion sociale, l'assiduité, la ponctualité, le respect mutuel à ces élèves de la 6ème en Terminale.

Les différents échanges ont permis d'entretenir une ambiance bonne enfant avec plusieurs types d'étirements à la clé. L'activité a pris fin avec une séance de sensibilisation sur l'importance de la discipline en milieu scolaire et le rôle que doit jouer chaque acteur du système éducatif.

Présent également à cette activité sur invitation des initiateurs, pour un échange avec une sensibilisation des élèves, le formateur et coach en orientation scolaire, Kwamivi BONIN a mis l'accent sur le travail bien fait, le respect des enseignants et la nécessité de s'éloigner de la consommation de toute substance psychotrope. « Quand on est élève, on reste discipliné. On aide ses parents à la maison. On respecte ses parents et on évite tout ce qui est drogue car ça a un Impact négatif sur notre cerveau et notre santé. N'oubliez pas de faire du sport au quotidien. Cela contribue à votre bonne santé et naturellement à votre réussite scolaire », a-t-il conseillé.

C'est un message qui a été amplifié par l'intervention du Ministre-Maire de la commune Golfe 1 qui a une fois de plus exhorté les élèves à travailler d'arrache-pied avec beaucoup de discipline. Son souhait est qu'ils étudient sérieusement et deviennent des acteurs de premier plan contribuant valablement au développement du Togo. "L'avenir vous appartient et je crois fermement que de hauts cadres sortent du lycée de Gbenyedji comme cela a toujours été le cas pour participer au développement du Togo. Je vous souhaite une bonne année scolaire 2025-2026 couronnée de succès", a-t-il conclu.

C'est une invite vient dans le prolongement du message phare déjà apporté plusieurs jours plus tôt aux élèves alors qu'ils faisaient la rentrée des classent le 15 Septembre dernier.