Congo-Brazzaville: Banditisme - L'étau se resserre autour des « bébés noirs »

Les éléments de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) et de la Garde républicaine (GR) sont entrés en action, le week-end dernier, pour réprimer les écuries des délinquants dits « bébés noirs » et « kulunas » qui sèment la terreur à Brazzaville et dans d'autres localités du Congo.

L'opération est saluée par la population qui souhaite qu'elle tienne dans la durée pour mettre définitivement ces bandits de grand chemin hors d'état de nuire. Dans cette lutte contre la délinquance urbaine, les services de la DGSP et de la GR ne sont pas seuls. Ils sont épaulés par la population qui est mise à contribution pour dénoncer les chefs de gangs et leurs acolytes. Pour cela, nombre d'entre ces délinquants quittent Brazzaville pour se réfugier dans d'autres localités de l'arrière-pays. L'opération devra donc être exécutée de manière plus globale afin de les traquer jusque dans leur dernier retranchement tout en évitant les dérapages.

Il convient de souligner que la montée du banditisme des « bébés noirs » est telle que dans leurs exactions, même les hommes en uniforme ne sont pas épargnés. En effet, plusieurs policiers, gendarmes et militaires sont déjà tombés sous les coups de leurs armes blanches. L'opération en cours vise la reprise en main des zones d'habitation contrôlées par les délinquants, la restauration de l'autorité de l'Etat, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.