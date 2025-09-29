Congo-Brazzaville: UNESCO - La 222e session en vue du Conseil exécutif des États membres

Sur invitation de Vera El Khoury Lacoeuilhe, présidente du Conseil exécutif de l'Unesco, les États membres participeront à la 222e session du Conseil exécutif, du 1er au 16 octobre prochain. Parmi les points à l'ordre du jour, l'élection du directeur général devant succéder à Audrey Azoulay dont le mandat se termine.

Les séances plénières débuteront le matin du 6 octobre par le discours d'ouverture de la présidente du Conseil exécutif, suivi de l'introduction de la directrice générale sortante, Audrey Azoulay. Immédiatement après, débuteront les contributions des membres du Conseil au débat en plénière, pour se poursuivre toute la matinée du 7 octobre.

Cette session prévoit les élections aux postes de directeur général et de président de la 43e session de la Conférence générale. En son point 27, le Conseil exécutif sera amené à désigner un candidat au poste de directeur général de l'Unesco et le scrutin aura lieu en séance plénière privée. Le premier tour aura lieu le 6 octobre à 18 heures et les tours se poursuivront chaque jour suivant, à 18 heures, jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la majorité nécessaire.

Rappelons que la République du Congo présente Firmin Edouard Matoko, titulaire d'un doctorat en économie et commerce de l'Université La Sapienza de Rome, ayant suivi de nombreuses formations en sciences politiques, diplomatie et relations internationales. C'est un ancien haut fonctionnaire de l'Unesco ayant occupé divers postes tels que sous-directeur général pour l'Afrique et les relations extérieures, directeur de bureau multi-pays et spécialiste de programme.

Tout le long de sa campagne, il a mis en avant son attachement au multilatéralisme et la diversité culturelle. Il se tient prêt à oeuvrer avec ardeur pour renforcer les valeurs fondatrices indispensables à la construction d'une Unesco du futur.