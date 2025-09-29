Congo-Kinshasa: Des combines sordides !

L'Assemblée nationale peut passer à l'essentiel après avoir obtenu sur un plateau d'or la tête de l'ancien speaker de la Chambre basse du Parlement. Il ne reste plus qu'à compléter le bureau pour qu'il affiche complet avec un nouveau président.

Entretemps, la tension monte à l'UNC où Kamerhe tente de calmer la tempête. Il est important, à ce niveau, de faire une bonne lecture des évènements afin de préserver l'unité du parti de ce principal allié de Félix Tshisekedi.

Nul n'est besoin de rappeler que dans toutes les consultations, à l'instar de la mise en place du gouvernement, le Chef de l'Etat a toujours donné une certaine considération à l'UNC. D'où, la nécessité de maintenir la confiance entre les deux alliés plutôt que de se faire la guerre.

Pour preuve, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a fini par perdre la boussole après le refus de certains de ses ex-poulains d'obéir à son appel de quitter la coalition avec Félix Tshisekedi. Malheureusement, Dominique Munongo a également perdu sa place au bureau pour ne siéger désormais que comme une simple députée.

Si l'UNC ordonne la rupture avec Tshisekedi, sans nul doute, elle ne saura pas garder tous ses membres dans les institutions. Or, s'aligner dans le camp de l'opposition après avoir sucé aux mamelles du pouvoir, il est toujours difficile d'avoir sa place au soleil. Le train de vie de quelqu'un qui était au pouvoir est toujours différent de ses compères de l'opposition. Autant mieux négocier un nouveau contrat pour la survie politique de l'UNC plutôt qu'un quelconque suicide politique.

Tout est, cependant, suspendu au retour de Félix Tshisekedi qui séjourne encore à New York. La confiance entre les deux leaders ne tient qu'au bout d'un fil après ce qu'a subi Kamerhe. De toute manière, Tshisekedi, quoique toujours disponible à cheminer avec son allié pour le reste du parcours, reste prêt à toute éventualité.

Entretemps, la Chambre basse du Parlement a connu des soubresauts après les départs de Kamerhe et de Dominique Munongo. Par contre, trois autres élus ont été épargnés grâce à l'intervention de la commission dirigée par un député UDPS. Pour cette raison, on croit savoir que le complot contre le leader de l'UNC aurait été boutiqué par les officines de l'UDPS.

Selon les informations recueillies, une commission spéciale avait été mise en place pour examiner les pétitions visant à révoquer ces cinq députés. Un cadre influent du parti présidentiel a finalement estimé que le rapporteur, la questeure pouvaient être épargnés et le tour a été joué.