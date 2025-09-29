Sénégal: Lancement de la 3e édition du festival féministe 5N - Jotaay Ji : rêver, agir et partager, le souffle féministe à Dakar

La Place du Souvenir Africain a résonné ce vendredi 26 septembre 2025 au son des voix féministes, à l'occasion du lancement de la troisième édition du festival Jotaay ji. Placé sous le thème « Rêver, agir et partager », l'événement a réuni des participantes venues de l'intérieur du Sénégal et de plusieurs pays de la sous-région, créant ainsi un espace d'échanges et solidaire. Dr Maïmouna Ndoye a cité Maya Angelou : « Chaque fois qu'une femme se lève pour elle-même, elle se lève pour toutes les femmes. »

Dès l'ouverture, Madame Awa Ba, ancienne journaliste à Sud Quotidien et modératrice du premier panel, a exprimé sa fierté face à la réalisation de ce « rêve de vie », porté par la détermination et la sororité. « La puissance des filles et des femmes a sauvé le monde », a-t-elle affirmé, soulignant la pertinence du thème choisi.

Le panel inaugural a réuni des figures du mouvement féministe africain :

Pr Marame Balla Guèye, professeure et thérapeute communautaire basée aux États-Unis ; Dr Maïmouna Ndoye, juriste et militante des droits des femmes ; Madame Dieynaba Diome, femme politique mauritanienne et Nana, écrivaine ghanéenne.

La modératrice, Awa Ba, a ouvert les débats en posant une question centrale : « Qu'est-ce que cela signifie de "rêver, agir et partager" dans votre parcours féministe ? »

Rêver : un acte collectif et politique

Pour le Pr Marième Balla Guèye , le rêve féministe est avant tout collectif. « Ce n'est pas un rêve individuel, mais un rêve partagé avec d'autres femmes, surtout celles qui sont marginalisées. » Elle a insisté sur l'importance de l'espoir comme moteur de l'action, en citant le wolof pour illustrer la force du mouvement communautaire.

Dr Maïmouna Ndoye a, quant à elle, rappelé que le rêve naît souvent de l'intime, mais qu'il rejoint rapidement l'universel. « Je rêve d'un Sénégal où mon existence ne dépend pas de mon aptitude à plaire à un homme. » Elle a souligné que chaque combat personnel contribue à la lutte collective contre le patriarcat.

Agir : du rêve à la réalité

Dieynaba Diome a mis en lumière le lien étroit entre rêve et action. « Pour réaliser ses rêves, il faut se réveiller. Agir, c'est cela : se réveiller. » Elle a partagé son expérience de femme noire mauritanienne, confrontée aux stéréotypes et au racisme, et a appelé à une solidarité transnationale.

Nana Darkoa Sekyiamah l'écrivaine ghanéenne, a pour sa part évoqué le pouvoir de la narration et de la représentation comme formes d'action. « Raconter nos histoires, c'est already agir. »

Partager : la sororité comme socle

Toutes ont salué l'espace sûr et inclusif offert par le festival. Dr Maïmouna a cité Maya Angelou : « Chaque fois qu'une femme se lève pour elle-même, elle se lève pour toutes les femmes. » Le partage, ont-elles rappelé, est au coeur du féminisme : partage des luttes, des savoirs, des espaces et des joies.

Après les interventions, la parole a été donnée au public. Les échanges ont porté sur la nécessité de concrétiser les droits acquis, de sécuriser les victimes de violences et de renforcer les liens entre féministes africaines malgré les frontières héritées de la colonisation.

La modératrice Awa Ba a conclu en rappelant que « rêver est un acte politique, un acte de courage ». Le festival se poursuit jusqu'au 28 septembre, promettant d'autres moments forts de réflexion et de mobilisation.

Rappelons que le festival 5N est un rendez-vous annuel dédié à la promotion des droits des femmes et à la célébration des luttes féministes en Afrique. Il offre une plateforme de dialogue, de formation et de réseautage pour les activistes, artistes, chercheuses et citoyennes engagées.