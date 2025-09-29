Maroc: L'objectif derrière l'organisation de la Coupe du monde est par excellence le développement humain

« Si le Défunt Roi Hassan II avait amené le pays à franchir des étapes cruciales en matière de stabilité, de sécurité et d'intégrité territoriale mais également en mettant en place le fondement essentiel de l'élan du progrès et du développement, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien veillé à ce que le Maroc entreprenne une réelle réconciliation au Nord et au Sud, favorisant ainsi l'élan des Marocains et leur évolution vers l'avenir », c'est ainsi qu'a ouvert le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, les travaux du 4ème Congrès provincial de Chichaoua tenus à la Kasbah Caïd El Kendafi dans la soirée du vendredi 26 septembre sous la thématique « Lutte continue pour un développement spatiale juste et équitable pour l'ensemble des leviers de la province ».

Le dirigeant ittihadi a, par ailleurs, souligné que « l'Union socialiste des forces populaires avait été le parti par excellence qui a bien adhéré au processus initié par l'Instance équité et réconciliation au niveau national. Preuve en est l'ensemble des conclusions générales des travaux de ladite Instance désignée par le Souverain, qui a révélé par ailleurs que plus de 80% des victimes des années de plomb étaient issues de l'USFP.

Driss Lachguar a enchaîné en se disant heureux lors de la tenue des congrès provinciaux précédents de constater que parmi les congressistes se trouvaient d'anciens condamnés à la peine capitale lors des années de plomb mais ayant, après de longues périodes d'incarcération, bénéficié de la grâce. « Toutefois ces mêmes militants évoquent le pays sans aucune rancune, adhérant plutôt au chantier du projet démocratique de développement initié par Sa Majesté le Roi », a-t-il mis en avant.

Le dirigeant ittihadi a, en outre, abordé le processus de préparation de l'alternance et la désignation de feu Abderrahmane El Youssoufi, premier ministre à seule fin de délivrer le pays de « l'arrêt cardiaque », en rappelant que l'USFP avait opté pour la contribution aux côtés de Sa Majesté le Roi à ce projet laborieux sans aucune enchère.

Le Premier secrétaire du parti des forces populaires a rappelé, dans ce sillage, que parmi les chantiers ayant requis une attention particulière au cours des cinq premières années du règne de Sa Majesté le Roi, marquées par la gouvernance, les libertés individuelles et collectives, la conciliation, la question de la femme et nombre d'autres questions vitales ayant initié une avancée considérable.

A cet égard, Driss Lachguar a indiqué que l'on se doit de reconnaître ces avancées et mettre en avant que les grands chantiers initiés par Sa Majesté le Roi ayant requis la participation effective de l'ensemble des Marocains ne peuvent être enregistrés au profit de tel ou tel gouvernement mais comme une accumulation conclue du fait d'une volonté particulière de Sa Majesté le Roi, de même que cela ne peut être l'objet de prétention politicienne d'une quelconque partie.

D'autre part, le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires a mis en avant la sagesse du Souverain, notamment en émettant le constat que le processus de développement évolue selon deux rythmes mettant en évidence que des régions telles que Chichaoua, Al Haouz, Azilal, des zones montagneuses et d'autres n'ont pas eu droit à leur part du développement au même rythme que celles s'étendant tout au long du tracé méditerranéen et atlantique.

Dans cette même veine, Driss Lachguar a mis en avant que l'objectif derrière l'organisation de la Coupe du monde est par excellence le développement humain. A cet effet, a-t-il précisé, les années qui s'écouleront avant cet évènement planétaire doivent être dédiées à rendre justice à ces zones et enraciner le droit des citoyens au développement, ajoutant qu' «il est difficile de concevoir l'organisation de telles grandes compétitions à Marrakech alors qu'à proximité de Chichaoua se trouvent des douars sévissant de la soif », mettant l'accent sur l'impératif de se pencher sur les infrastructures au centre des préoccupations des citoyens.

A cet égard, le dirigeant ittihadi a mis en avant que l'Union socialiste des forces populaires se penchera avec détermination sur la préparation d'un programme précis et détaillé de ce qui doit être réalisé pour rendre justice à ces zones marginalisées de manière à ce que le Maroc évolue selon une même et unique vitesse.

D'autre part, concernant les échéances électorales de 2026, Driss Lachguar a mis l'accent sur la nécessité de veiller à ce qu'elles soient à l'abri de toutes les manoeuvres fallacieuses en matière de tracés des cartes politiques, appelant les citoyennes et citoyens à veiller sur la protection desdites échéances de toute sorte d'agissements frauduleux.

Le Premier secrétaire du parti des forces populaires n'a pas manqué, par ailleurs, d'aborder la question palestinienne en exprimant son optimisme quant au soutien international à la solution à « deux Etats » tout en appelant la communauté palestinienne à éluder toute sorte de surenchère d'autant que l'on n'est pas en mesure de battre un adversaire jouissant d'une supériorité militaire manifeste mais plutôt à lui faire face par le recours à l'opinion publique internationale (...)

Le Congrès provincial USFP/Marrakech a également été tenu dans l'après-midi du samedi 27 septembre, sous la présidence du Premier secrétaire Driss Lachguar.

Nous y reviendrons dans notre prochaine édition