Maroc: Série d'entretiens du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu, vendredi à New York, une série d'entretiens bilatéraux, en marge de la 80è session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

M. Bourita s'est ainsi entretenu avec la Directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Pope.

Le ministre a également tenu des entretiens avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan.

Il a aussi rencontré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Mohammad Ishaq Dar, et le ministre des Affaires étrangères du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa.

Le ministre des Affaires étrangères a également eu une entrevue avec le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Johann Wadephul.

Lors de cette rencontre, les deux ministres ont procédé à la signature d'un avenant à l'accord de coopération technique et économique relatif aux institutions politiques allemandes au Maroc, conclu entre les deux pays en novembre 1966.

Lors de ces entretiens, les parties ont évoqué les relations bilatérales et de coopération dans plusieurs domaines, et examiné les moyens de les hisser davantage.

Ces rencontres ont également été l'occasion d'aborder nombre de questions d'intérêt commun tant au niveau régional qu'à l'échelle internationale, et de coordonner les positions au sein des instances internationales.