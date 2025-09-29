Maroc: Le parcours exceptionnel de feu Mohamed Choubi mis en exergue

Des artistes et acteurs associatifs ont mis en exergue, vendredi à Salé, le parcours artistique exceptionnel de feu Mohamed Choubi, décédé en mai dernier.

Dans leurs témoignages lors d'une rencontre en hommage au défunt comédien, dans le cadre du 18ème Festival international du film de femmes de Salé (FIFFS), ces artistes et associatifs ont salué les qualités humaines et professionnelles de feu Choubi, affirmant qu'il restera toujours vivant dans la mémoire et les coeurs de ses amis et ceux qui l'aiment.

S'exprimant à cette occasion, le président de l'association Bouregreg et président du Festival, Noureddine Chemaou, a rappelé que le défunt était l'instigateur d'un atelier d'écriture cinématographique organisé dans le cadre du FIFFS.

"Feu Choubi s'est toujours intéressé à l'éducation à l'image dans la création cinématographique afin de former un public doté d'un sens critique", tout en s'attachant à promouvoir les valeurs de la tolérance et de la diversité, a souligné M. Chemaou.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Témoignant à son tour, Latifa Ahrar, directrice de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC), s'est réjouie de cet hommage posthume qui constitue "un moment de reconnaissance et de fidélité à l'âme d'un artiste créatif, prolifique et affable".

Pour sa part, l'actrice Bouchra Ahrich a mis en avant les qualités humaines et professionnelles du défunt qui a marqué de sa présence toutes les éditions du FIFFS, assurant que "les oeuvres intemporelles qu'il a léguées au 7ème art marocain immortaliseront son souvenir dans nos coeurs".

De son côté, Aziza Louziri, veuve de feu Mohamed Choubi, a indiqué que son défunt mari nourrissait toujours l'ambition de contribuer à l'émergence d'une industrie cinématographique et médiatique professionnelle, notant qu'il a toujours été convaincu que l'art n'est pas un simple métier, mais un outil d'influence, de réforme et de changement.

Cette rencontre a été marquée par la projection d'un film retraçant les étapes clés du parcours du regretté artiste et la remise d'un certificat de reconnaissance à sa veuve.

Feu Mohamed Choubi, né à Marrakech en 1963, était l'un des acteurs les plus connus et les plus présents sur la scène artistique marocaine. Lauréat de l'ISADAC, il compte à son actif une riche carrière au théâtre, au cinéma et à la télévision.