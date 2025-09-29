Maroc: Marchés monétaire et obligataire - Principaux points de la note hebdomadaire de BKGR

29 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Voici les principaux points de la note "Fixed Income Weekly" de BMCE Capital Global Research (BKGR) relative à l'évolution des marchés monétaire et obligataire durant la période du 18 au 24 septembre 2025 :

Marché monétaire :

- Le déficit de liquidité bancaire moyen s'est allégé de 3,37% à 132 milliards de dirhams (MMDH).

- Les avances à 7 jours de Bank Al-Maghrib (BAM) ont reculé de 1,57 MMDH pour s'établir à 58,3 MMDH.

- Les placements du Trésor ont baissé, avec un encours quotidien maximal de 13,8 MMDH, contre 16,7 MMDH lors de la période précédente.

- Le TMP s'est stabilisé à 2,25% alors que le MONIA a reculé à 2,187%.

Marché obligataire :

- Le marché obligataire secondaire a affiché une tendance haussière marquée par des progressions notables sur les maturités à 13 semaines (+45 points de base "pbs") et à 26 semaines (+36 pbs).

- Le Trésor a levé un montant total de 1,9 MMDH, lors de la dernière adjudication intervenant le lendemain du Conseil de BAM, soit 50% du montant initialement proposé de 3,77 MMDH.

- La levée concerne l'échéance 2 ans avec un taux limite de 2,2817% et a entraîné une baisse du taux primaire de 2,8 pbs pour la ligne 2 ans.

