Afrique: Ligue des Champions - L'AS FAR et la RS Berkane au 2e tour préliminaire

L'AS FAR s'est qualifiée pour le 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique de football, en battant le club gambien du Real de Banjul par 2 buts à 1, samedi au stade Olympique de Rabat, en match retour du premier tour préliminaire.

Les buts des Militaires ont été inscrits par Agusto Carneiro (18e) et Reda Slim (55e), qui a transformé un pénalty. Le but du Real de Banjul a été inscrit par Musa Ceesay (78e).

En match aller, disputé dimanche dernier sur la même pelouse, l'AS FAR s'est imposée sur le même score, grâce aux réalisations de Youssef El Fahli (28e) et Ebrima Jatta (90+4e).

Au 2e tour préliminaire, le club de la capitale affronte le club guinéen du Horoya Conakry, qui s'est qualifié après sa victoire sur Al-Hilal Benghazi libyen par 2 buts à 0, en match retour (Défaite à l'aller 1-0).

La Renaissance de Berkane s'est, quant à elle, qualifiée en s'imposant à domicile sur le club togolais de l'ASC Kara par 3 buts à 1, samedi en match retour du premier tour préliminaire.

Oussam Lamlioui, auteur d'un doublé (14e, 39e) et Ayoub Kheiri (18e) ont donné l'avantage aux Oranges, alors que Marouf Oro Tagba (55e) a réduit le score pour les visiteurs.

En match aller, la RSB a fait match nul (1-1) sur la pelouse du club togolais. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Amoudane Ouro Ayeva (47è) pour l'ASC Kara et Lamlioui (77è) pour le club marocain.

Au 2e tour préliminaire, le club de l'Oriental défiera le vainqueur du duel entre le club béninois de Dadjè et Al Ahli de Tripoli, qui jouent leur match retour dimanche (0-0 à l'aller).

Le deuxième tour préliminaire est prévu les 17-19 octobre (matchs aller) et les 24-26 octobre (matchs retour). Les équipes qualifiées rejoindront ensuite la phase de groupes, qui débutera le 21 novembre.

L'Olympic de Safi s'est, par ailleurs, qualifié pour le 2ème tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en battant à domicile le club nigérien de l'ASN Nigelec par 5 buts à 0, en match retour du premier tour préliminaire, samedi au Stade Al Massira.

Les buts du club mesfioui ont été inscrits par Mohamed Chemlal (16e), Hamza Semmoumy (30e), Moussa Koné (35e), Salaheddine Rahouli (45+1) et Charki El Bahri (72e).

L'OCS s'était imposé sur la pelouse de l'ASN Nigelec par 1 but à 0, en match aller, vendredi dernier à Niamey, grâce à une réalisation de Moussa Koné au temps additionnel.

L'Olympic de Safi jouera le deuxième tour préliminaire contre le Stade tunisien, qui s'est qualifié aux dépens du club mauritanien de SNIM, après une victoire à domicile à l'aller (2-0), et un résultat nul blanc (0-0), en match retour disputé samedi à Nouadhibou.