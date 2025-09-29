Sénégal: La Lisca lance « Octobre rose » à travers une randonnée

La Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca) a donné, hier, le coup d'envoi de la 16 e édition de la campagne « Octobre rose » par une grande randonnée pédestre à Dakar. Des centaines de personnes ont répondu présentes pour sensibiliser sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein.

Sacré-Coeur 3, rond-point Jvc. Le bitume chauffe déjà sous les premiers rayons du soleil. Hier, dès 8h25, une marée rose envahit le lieu. T-shirts fraîchement enfilés, casquettes assorties, foulards flottant au vent : partout, la couleur symbole de la lutte contre le cancer du sein s'impose. Des haut-parleurs diffusent une musique douce, noyant par instants les rires d'enfants, les salutations bruyantes et les éclats de voix des organisateurs qui distribuent les derniers kits. L'enthousiasme est palpable. Des clubs de randonnée pédestre et des écoles de football se regroupent, tandis que policiers, gendarmes, militaires et sapeurs-pompiers s'intègrent à la foule.

Des volontaires ramassent déjà bouteilles d'eau et papiers éparpillés. Le soleil cogne, la chaleur s'annonce implacable, mais personne ne semble s'en soucier. Parmi les participants, le ministre des Sports, Khady Diène Gaye. Membre de la Lisca depuis 2011, elle explique sa présence comme une évidence. « J'appelle toutes les femmes, mais aussi les hommes, à nous encourager à aller nous faire dépister, non seulement pendant ce mois symbolique, mais tout au long de l'année. Les techniciens de la santé sont unanimes : tout cancer dépisté tôt est guérissable. Levons-nous tous, mobilisons-nous ensemble contre le cancer », a-t-elle lancé.

Après ces propos, la marche s'élance. Le cortège serpente devant la boulangerie Jaune, longe la pharmacie El Mansour, traverse le rond-point Jet d'Eau, puis file jusqu'au terminus Liberté 5, avant de rallier le siège de la Lisca.

Tout au long du trajet, des mains tendues reçoivent flyers et prospectus. Des chants militaires, scandés en cadence, rythment les pas et arrachent des sourires aux passants. « Chaque année, le cancer du sein touche des milliers de femmes, malheureusement souvent découvert à un stade avancé. C'est pourquoi nous appelons chacun à convaincre une femme de son entourage à aller se faire dépister », a souligné Dr Fatma Guenoune, présidente de la Lisca. Cette année, l'organisation s'est fixé un objectif ambitieux : atteindre 15.000 femmes grâce à la distribution de bons de mammographie subventionnés. Des consultations seront proposées non seulement au siège de l'organisation, mais aussi à Bambey, Touba, Ngaye Mékhé et Keur Momar Sarr.

La vice-présidente de la Lisca, Rose Guèye Ndao, a tenu à renforcer le message. « Octobre rose n'est pas seulement l'affaire des femmes. Maris, frères, fils doivent nous soutenir. Chaque femme de plus de 40 ans devrait faire une mammographie tous les deux ans. » La présidente de la Lisca a également évoqué le projet de construction d'une Maison de vie. Selon elle, « la Lisca attend toujours la levée des restrictions administratives pour ériger une Maison de vie à Yembeul, sur un terrain de 500 m² offert par l'État. Le financement, déjà acquis grâce à un partenaire, permettrait d'accueillir les patientes venues des régions. Beaucoup de femmes arrivent à Dakar sans logement », a rappelé Dr Guenoune.