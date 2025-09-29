Afrique: Pape Malickou Diakhaté raconte - « La CAN 2012, une catastrophe »

International sénégalais à 39 reprises et capitaine pendant un moment, Pape Malickou Diakhaté a évoqué ses moments marquants en sélection. Il est notamment revenu sur le fiasco de la CAN 2012.

En 2012, avant la CAN au Gabon et en Guinée équatoriale, le Sénégal faisait office de favori incontournable. Les Lions s'avançaient avec notamment une armada offensive enviée par tous les pays africains. Il y avait en effet les Mamadou Niang, Moussa Sow, Demba Ba, Papis Demba Cissé. Et en défense, il y avait notamment Pape Malickou Diakhaté.

Ce dernier, qui a porté les couleurs sénégalaises à 39 reprises, a disputé cette CAN 2012, qui était d'ailleurs sa dernière. Le souvenir est encore douloureux puisque le Sénégal a été éliminé dès la phase de groupes avec trois défaites en autant de matchs, tous sur le score de 2-1 contre la Zambie, la Guinée équatoriale et la Libye. Cette humiliation reste en travers de la gorge de l'ancien défenseur, surtout au vu des circonstances. Dans une interview avec Afrik Foot, celui qui a pris sa retraite en 2018 raconte : « En 2012, c'était une grande désillusion. On avait les meilleurs buteurs de tous les grands championnats d'Europe : Mamadou Niang, Moussa Sow, Papiss Demba Cissé et Demba Ba. Et puis, tu ne sors pas des poules », se remémore-t-il d'abord. « C'était vraiment une catastrophe, mais on n'était pas dans les meilleures prédispositions comme équipe et comme groupe pour faire quoi que ce soit. C'était le chaos total, il n'y avait pas d'organisation et, nous, joueurs, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour être dans les meilleures conditions et avoir les attitudes qu'il faut pour jouer une CAN, parce qu'une telle compétition, c'est loin d'être de la rigolade. On y est allés en pensant qu'avec les joueurs qu'on avait, on allait taper tout le monde et que ce serait facile. C'était faux », regrette-t-il.

Une fierté d'avoir porté les couleurs nationales

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Toutefois, Pape Malickou Diakhaté n'a pas que des mauvais souvenirs avec les Lions. International de 2006 à 2012, celui qui est désormais entraîneur (il est libre depuis la fin de son aventure avec le FCO Strasbourg Koenigshoffen 06 en National 3 cet été) savoure son aventure chez les Lions. En effet, selon lui, la route a été bonne. « Je dirais un bon passage. J'arrive très jeune en sélection, à 19 ans. J'ai connu la génération 2002. J'ai été le trait d'union entre eux et ce qui est arrivé après, c'était une bonne expérience à vivre. J'ai été capitaine de ma sélection à un moment, on parle du Sénégal quand même, donc c'est une très grande fierté. Ça représente quelque chose pour la famille, les amis, les proches. Ça te donne un autre statut. C'est un passage que je n'oublierai jamais », dit-il.

Meilleur et pire moments

Enfin, Pape Malickou Diakhaté a fait part de ses meilleurs et pires moments dans la tanière. « Le meilleur souvenir que je garde, c'est mon match contre la Zambie. On joue en haute altitude là-bas. Je devais démarrer en défense centrale mais, la veille du match, Abdoulaye Diagne-Faye se blesse au milieu, et j'ai finalement joué n°6 ce match-là. J'ai fait un match énorme, je jouais à ce poste chez les jeunes, et cette rencontre m'a marqué », dit-il, avant de révéler : « Le pire souvenir, je dirais des sifflets au stade que je n'avais pas compris jusqu'à la fin du match. J'avais fait une déclaration qui avait été mal perçue par El-Hadji Diouf, alors qu'elle ne lui était pas destinée, et ses partisans m'ont sifflé pendant tout un match. Ça m'avait marqué, parce que je n'avais pas mérité ça sur le terrain. Ce n'est jamais évident mais c'est comme ça. »