La République Démocratique du Congo (RDC) a franchi un pas décisif dans la sécurisation de ses documents officiels et la réaffirmation de sa souveraineté à l'étranger.

Au cours d'une brève mais symbolique cérémonie tenue ce jeudi à la Mission Permanente de la RDC auprès des Nations Unies à New York, le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a procédé à la remise solennelle de nouveaux sceaux officiels destinés aux missions diplomatiques de Washington et de New York. C'est la Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, qui a réceptionné ces attributs cruciaux, marquant ainsi une collaboration interministérielle essentielle pour la crédibilité internationale du pays.

Cette initiative n'est pas le fruit du hasard, mais la matérialisation d'une instruction expresse du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face aux cas récurrents de falsification de documents officiels congolais, le Président de la République a exigé l'uniformisation, la certification et la sécurisation de tous les sceaux utilisés par les missions diplomatiques et consulaires de la RDC. L'objectif est d'ériger un rempart infranchissable contre la fraude, l'usurpation d'identité et la contrefaçon qui ont, par le passé, terni l'image de l'Etat congolais.

Dans la foulée, la Cheffe de la diplomatie congolaise, a immédiatement procédé à la remise des deux nouveaux sceaux. L'Ambassadeur Zenon Mukongo, Chef de la Mission Permanente aux Nations Unies, et le Chargé d'Affaires de l'Ambassade de la RDC à Washington ont été les premiers bénéficiaires de cette modernisation.

L'acte de renouvellement a été complété par une mesure de salubrité administrative indispensable : le retrait immédiat des anciens cachets et sceaux. Cette démarche symbolique et pratique met fin à l'utilisation d'outils obsolètes et potentiellement vulnérables, garantissant que seuls les nouveaux sceaux, certifiés par le Garde des Sceaux officiel, seront désormais utilisés pour authentifier les actes diplomatiques et consulaires.

Selon le Ministre d'Etat Guillaume Ngefa, cette opération de sécurisation et d'uniformisation est appelée à se poursuivre sans délai. Elle sera étendue progressivement à l'ensemble des représentations diplomatiques et consulaires de la RDC à travers le monde, assurant une cohérence et une fiabilité totale des documents émis par l'État congolais.

Le renouvellement des sceaux s'inscrit dans une dynamique de réformes plus large impulsée par la Ministre Thérèse Kayikwamba depuis sa prise de fonction. Déterminée à redorer l'image des missions diplomatiques et consulaires, la Cheffe de la diplomatie a multiplié les actions concrètes : acquisition et Réhabilitation des bâtiments consulaires, mettant fin à des situations locatives précaires et affirmant la présence physique de l'État congolais ; amélioration des Conditions Sociales des diplomates et agents, un facteur clé pour garantir leur efficacité et leur loyauté au service de la nation.

En sécurisant ses attributs de pouvoir les plus fondamentaux, la RDC, sous la direction du Président Tshisekedi, envoie un signal fort à la communauté internationale : l'ère de l'amateurisme et de la vulnérabilité administrative est révolue. La crédibilité de la signature congolaise est désormais une priorité absolue.