Congo-Kinshasa: Les cadres ont convergé pour inscrire dans la pierre les étapes utiles pour une refondation de la SNEL.

Dans un climat à la fois solennel et empreint d'espoir, la session a débuté avec la prise de parole du Président Badibanga, qui a lancé un appel à la responsabilité collective pour repenser l'odyssée électrique de la RD Congo.

Rapports d'activités, défis opérationnels, réorganisation des mises en places, transformations qualitatives et perspectives d'investissement sont autant de piliers qui ont fait l'objet des débats. A l'image des rivières qui irriguent la vaste nation, les échanges ont coulé avec fluidité, mêlant expertise technique et engagement patriotique.

La volonté de renouveau s'est confirmée par l'intervention du Directeur Général nouvellement nommé, qui rejoint les rangs de la SNEL avec une détermination claire : s'inscrire dans la voie de son redressement.

Avec des mots choisis, empreints de ferveur et de clarté, il a exposé sa mission pour la SNEL : « Il nous faut bâtir une société moderne, agile et transparente, capable de faire face aux défis d'aujourd'hui tout en préparant ceux de demain. Notre mission est simple mais cruciale : garantir un accès durable et équitable à l'électricité pour tous les Congolais, ruraux comme urbains, tout en respectant notre environnement. »

Cette ambition, riche en promesses, a trouvé un écho favorable parmi les cadres présents qui ont eu l'occasion de poser toutes leurs questions, auxquelles le Conseil d'Administration et la Direction Générale ont apporté des éclairages précis et rassurants.

Ce dialogue ouvert a permis de dissiper les incertitudes, les malentendus notamment sur les prétendues actions de privatisation et de tracer les contours d'une refondation authentique de cette entreprise stratégique du portefeuille de l'Etat.

En sa qualité de Président du Conseil d'Administration, organe garante de la gouvernance de l'entreprise, Luc Badibanga a insisté sur l'impératif d'innovation et de transparence dont ce type d'action de communication est inédit dans l'histoire de la SNEL, piliers sur lesquels la SNEL doit s'appuyer pour restaurer la confiance des usagers, des partenaires financiers et de l'état actionnaire.

Dans son propos, il a présenté les grandes lignes du plan stratégique couvrant les 15 prochaines années, et a décliné les projets à court, moyen et long terme qui permettront d'augmenter sensiblement la capacité productrice de l'entreprise et accroitre sensiblement sa position financière. « Mais ceci ne sera possible qu'avec chacun de vous », a-t-il lancé à l'assistance, soulignant la place essentielle du capital humain dans le redressement de ce mastodonte !

Cette rencontre s'inscrit pleinement dans la dynamique prônée par le Président de la République, Félix Tshisekedi, de faire de l'énergie un levier de développement économique durable.

A l'issue de cette session, qui s'est prolongée au-delà des heures convenues, le Conseil et les cadres sont apparus plus unis et déterminés que jamais à contribuer à une SNEL refondée et se mettant en ordre pour accompagner les ambitions industrielles de la nation.

Comme un fleuve puissant mais tranquille qui porte avec lui la force et les espoirs d'un peuple, cette réunion a témoigné d'un engagement profond à écrire une nouvelle page dans l'histoire de la SNEL !