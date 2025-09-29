Sénégal: A Bambey, le mil en floraison, le niébé au stade des récoltes

Bambey — Le tableau de cultures ne se présente pas de la même manière dans le département de Bambey (centre), avec des champs de mil en pleine floraison, quand le niébé est au stade de la récolte, a constaté l'APS.

Dans plusieurs villages, particulièrement dans la zone de Bambèye Sérère, les panicules de mil se dressent déjà, annonciatrices de bons rendements.

Les producteurs, de manière générale, espèrent tirer profit d'une campagne agricole jugée globalement satisfaisante.

Les paysans restent toutefois attentifs à la régularité des dernières pluies pour assurer une bonne maturation des grains et de l'arachide.

Le niébé, variété à cycle plus court, est quant à lui récolté par les femmes, particulièrement actives dans la cueillette et le séchage des gousses.

Cette légumineuse, source de protéines et de revenus rapides, se vend bien sur les marchés locaux et régionaux.

"L'hivernage de cette année laisse espérer de bonnes récoltes, même si le mil et l'arachide nécessitent encore du temps pour mûrir", souligne Astou Ndiaye, productrice à Bambey Sérère.

Elle estime que la bonne pluviométrie, malgré un léger retard, a permis d'obtenir un résultat encourageant.

Les plants "sont visiblement rassurants", dit Mouhamed Ngom, chapeau sur la tête, en scrutant son champ d'arachide sont il espère qu'il sera récolté "d'ici à octobre".

Il en profite pour exhorter les pouvoirs publics à améliorer l'accès aux intrants, notamment aux semences écrémées, conformément à ce qui a été annoncé par les autorités.

Pour Daouda Sène, élève ingénieur agronome, cette dynamique combinant mil et niébé contribue à renforcer la sécurité alimentaire des ménages.

Il plaide néanmoins pour une amélioration continue de l'accès aux semences et au matériel agricole afin de consolider les acquis de cette saison des pluies dans le département de Bambey.