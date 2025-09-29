Afrique: Le Jaraaf va se focaliser sur le championnat pour revenir en Ligue des champions africaine ( entraîneur )

Dakar — Le Jaraaf va faire l'analyse de son élimination prématurée en Ligue des champions africaine dans l'optique de se concentrer sur le championnat national et de faire un meilleur parcours l'année prochaine, a déclaré son entraîneur, Souleymane Diallo.

"Le plus important, c'était de passer" le premier tour des éliminatoires de la Ligue des champions africaine, a-t-il dit après la défaite de son équipe (1-0), dimanche au stade Lat Dior de Thiès, devant la Colombe Sportive du Cameroun.

"Nous ne sommes pas passés. Il faut vite relever le défi en évaluant cette double confrontation face à la Colombe sportive en abordant mieux le championnat", a-t-il dit.

Cette défaite face au représentant du Cameroun élimine le Jaraaf de Dakar de la Ligue africaine des champions, après le match nul vierge de la manche aller.

L'aventure africaine s'arrête ainsi très tôt pour les champions du Sénégal qui avaient disputé les phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football l'année dernière.

Le technicien sénégalais, récemment médaillé de bronze du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), a échoué à qualifier le Jaraaf pour le prochain tour de la Ligue africaine des champions.

La défaite contre la Colombe sportive du Sud du Cameroun "nous élimine d'une compétition que le Jaraaf vient de découvrir", a commenté Souleymane Diallo.

"Le plus important, c'est que le Jaraaf doit revenir constamment à cette compétition", a ajouté le technicien.