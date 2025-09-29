Sénégal: Kaolack - Deux établissements scolaires entièrement nettoyés par Serigne Djily Lô et ses disciples

Kaolack — Les écoles élémentaires Issa Diouf et Samba Diack de la commune de Kaolack (centre) ont été entièrement nettoyées dimanche, à l'initiative du chef religieux Serigne Djily Lô et de ses disciples, a constaté l'APS.

Ces deux établissements scolaires ont été désherbés, nettoyés, débarrassés des eaux stagnantes et désinfectés, avec l'appui des populations fortement mobilisées pour leur permettre d'accueillir, dans de bonnes conditions, les élèves et le corps enseignant dès la rentrée scolaire.

"Il s'agit d'une action citoyenne que nous avons initiée, parce que nous estimons que les élèves et les enseignants de ces écoles sont nos propres parents et que nous devons apporter notre modeste contribution pour améliorer le cadre de vie de ces établissements scolaires", a expliqué M. Lô.

Il a salué le soutien du maire de la commune de Kaolack, Serigne Mboup, et de son son équipe qui ont mis à leur disposition un important lot de matériel de nettoiement en vue de leur faciliter la tâche.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De l'avis du marabout, tous les citoyens devraient accomplir ce genre d'investissement humain pour débarrasser les écoles des déchets et autres eaux stagnantes en cette période d'hivernage propice à la propagation de maladies comme le paludisme.

"Nous avons démarré ces activités il y a quatre mois de cela, avec d'abord le nettoiement du marché, le désensablement des rues et les opérations d'investissement humain à Médina Baye", a-t-il détaillé.

Il estime qu'aucune action ne peut être plus importante que celle allant dans le sens de travailler à mettre les enfants dans de bonnes conditions d'études. "Nous allons poursuivre progressivement ces activités pour toucher l'ensemble des écoles", a promis Serigne Djily Lô.

Pour lui, un bon citoyen, qui aime sa localité, son pays, doit toujours faire preuve de patriotisme.

"J'invite tous les Sénégalais, particulièrement les Kaolackois, à cultiver davantage la paix, la cohésion sociale, l'amour de son prochain et à oeuvrer pour la préservation et la sauvegarde de notre environnement, afin d'avoir un cadre de vie sain et stable, tout en ayant la foi en Dieu", a-t-il indiqué.

Il a également appelé tous les acteurs de l'école, élèves, enseignants, parents d'élèves et autres membres des comités de gestion des établissements (CGE), à travailler sans relâche pour garder propres les établissements scolaires et en faire des endroits où il fait bon vivre pour les apprenants et le corps enseignant.