Sénégal: Actes administratifs - Un guichet unique mis en place pour traiter 780 dossiers en 4 jours

Dakar — Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public a mis en place, lundi, un guichet unique devant traiter 780 dossiers administratifs en 4 jours, suite au dernier réaménagement gouvernemental, a-t-on appris du directeur de cabinet dudit ministère, Ahmadou Bamba Tine.

"Il s'agit d'un travail en chaîne qui concerne 780 dossiers. Parmi les 700, il y a 500 et quelques qui sont des dossiers qu'on doit reprendre parce que la dénomination du ministère a changé", a-t-il indiqué.

"Entre le remaniement et la date d'aujourd'hui, on a reçu 222 nouveaux dossiers. L'idée, c'est d'aller rapidement sur 4 jours, d'éviter autant d'attentes supplémentaires qui pourraient affecter les usagers", a expliqué M. Tine.

Il prenait part à un atelier portant sur l'organisation d'un guichet unique réunissant les représentants des services dont le visa est requis dans la délivrance d'un acte d'administration.

Selon M. Tine, parmi les dossiers repris, certains avaient même fait l'objet de validation au niveau des chaînes de traitement.

Il informe que la rencontre s'inscrit dans la mise en oeuvre des orientations dégagées par l'autorité relativement à la satisfaction des usagers à travers "l'amélioration de la qualité de service et à travers également la réduction un peu de la durée de traitement des dossiers".

"A la suite du remaniement, les actes qui avaient été introduits dans le circuit devraient être repris pour les adapter un peu, notamment à la dénomination des ministères", a clarifié le directeur du cabinet du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public.

"C'est cela qui est observé habituellement. Dès lors qu'il y a un remaniement, tous les actes qui étaient dans le circuit sont repris. Mais la conséquence pour l'usager surtout, c'est le délai d'attente qui va s'allonger", a insisté Ahmadou Bamba Tine.

Pour remédier à cette situation, il indique que le ministre de la Fonction publique a instruit ses services pour qu'une solution à cette situation, afin qu'il n'y ait pas de délai d'attente supplémentaire.

La solution trouvée par le service technique, "c'est d'organiser cette activité qu'ils ont appelée «guichet unique», qu'on aurait également appelé « opération commando»", a ajouté M. Tine.

Il s'agit de regrouper toutes les équipes, toutes les parties prenantes de la chaîne de production des actes. "On les regroupe ici chez nous pour qu'on puisse faire le travail ensemble", note-t-il.

Selon Ahmadou Bamba Tine, il s'agit des équipes du ministère de la Fonction publique, du ministère en charge des Finances et de la présidence de la République, à savoir le contrôle financier.

Ces différents services sont appelés à travailler en synergie pour traiter tous les dossiers. "Ils sont au total 30 personnes qui vont traiter d'ici jeudi prochain les 780 dossiers", a-t-il précisé.