Afrique: Dakar, hôte d'un sommet africain sur la lutte contre la désinformation

Dakar — La capitale sénégalaise, Dakar, va accueillir du 1er au 2 octobre prochain le Sommet Africa Facts, dédié à la lutte contre la désinformation en Afrique, à l'initiative de l'organisation indépendante de vérification des faits, Africa Check, dont le bureau francophone est basé à Dakar.

Près de 200 spécialistes de la vérification des faits prendront part à cet évènement axé sur le thème général "Renforcer l'intégrité de l'information, préserver la démocratie", a-t-on appris des organisateurs.

Durant deux jours, fact-checkers, journalistes, universitaires, chercheurs, représentants institutionnels et acteurs de la société civile échangeront sur les défis croissants liés à la désinformation et partageront leurs expertises en matière d'intégrité de l'information, indique-t-on.

Le sommet mettra notamment à l'honneur dix années d'engagement pour la vérification des faits en Afrique francophone, à travers les interventions de figures connues du secteur, dont Peter Cunliffe-Jones, fondateur d'Africa Check et chercheur à l'université de Westminster (Angleterre).

Il y a aussi Hamadou Tidiane Sy, fondateur de l'école de journalisme et de communication Ejicom et du site Ouestaf News, Assane Diagne, rédacteur en chef francophone de The Conversation et Samba Dialimpa Badji, chercheur à OsloMet et ancien responsable francophone d'Africa Check.

"Données, dignité et droits numériques : l'accès à l'information à l'ère de la désinformation", "Désinformation et influence en Afrique : géopolitique, récits et rôle de la vérification des faits", figurent parmi les thématiques qui rythmeront cette rencontre de deux jours.

Il en est de même pour le panel intitulé "Lutter contre la désinformation sur le changement climatique grâce à des réponses menées par l'Afrique".

Une table ronde explorera également la convergence entre dessins de presse et fact-checking, allant dans le sens d'interroger le rôle de ce genre journalistique comme outil de sensibilisation face à la désinformation et sur ses défis sur le continent africain, renseigne la même source.

Dans ce cadre, une figure majeure du dessin de presse au Sénégal, en l'occurrence Omar Daikité plus connu sous le sobriquet ODIA, sera parmi les intervenants de ce panel.