Sénégal: Kanel - Clôture d'un camp de basketball axé sur 'l'engagement citoyen'

29 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kanel — Un camp de basketball axé sur l'engagement citoyen a été clôturé dimanche soir à Kanel (nord), où cette initiative a été déroulée à travers des activités de reboisement et des actions de solidarité à l'endroit des populations.

Les initiateurs de ce camp de basketball comptent de cette manière initier les jeunes à la culture citoyenne et les inciter à être au service de la communauté.

"Comme chaque année, depuis trois ans, nous avons organisé notre camp de basketball qui a eu pour thème l'engagement citoyen et la solidarité. Nous voulons ainsi inviter les jeunes à avoir la culture citoyenne afin de pouvoir servir la communauté", a expliqué le président de Kanel basketball club, Moudo Dème.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de clôture de ce camp tenu au terrain de basketball de la ville de Kanel, dans la région de Matam.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon M. Dème, par ailleurs membre de la Ligue régionale de basketball de Matam, lors de ce camp, les jeunes ont procédé à la plantation d'arbres un peu partout dans la commune de Kanel, notamment autour du terrain de basketball.

Il s'agit de "montrer aux jeunes joueurs qu'en dehors du sport, il y a des actions qu'ils peuvent mener au quotidien pouvant être bénéfiques à la population. Cela leur permet aussi d'être des citoyens modèles et utiles pour la communauté", a indiqué Moudo Dème.

En plus de matchs de basket ayant opposé des filles et garçons du club, des concours de dunk, de tirs à trois points et de lancer-francs ont rythmé la dernière journée de ce camp.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.