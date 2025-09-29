Sénégal: Kanel - Clôture d'un camp de basketball axé sur 'l'engagement citoyen'

Kanel — Un camp de basketball axé sur l'engagement citoyen a été clôturé dimanche soir à Kanel (nord), où cette initiative a été déroulée à travers des activités de reboisement et des actions de solidarité à l'endroit des populations.

Les initiateurs de ce camp de basketball comptent de cette manière initier les jeunes à la culture citoyenne et les inciter à être au service de la communauté.

"Comme chaque année, depuis trois ans, nous avons organisé notre camp de basketball qui a eu pour thème l'engagement citoyen et la solidarité. Nous voulons ainsi inviter les jeunes à avoir la culture citoyenne afin de pouvoir servir la communauté", a expliqué le président de Kanel basketball club, Moudo Dème.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de clôture de ce camp tenu au terrain de basketball de la ville de Kanel, dans la région de Matam.

Selon M. Dème, par ailleurs membre de la Ligue régionale de basketball de Matam, lors de ce camp, les jeunes ont procédé à la plantation d'arbres un peu partout dans la commune de Kanel, notamment autour du terrain de basketball.

Il s'agit de "montrer aux jeunes joueurs qu'en dehors du sport, il y a des actions qu'ils peuvent mener au quotidien pouvant être bénéfiques à la population. Cela leur permet aussi d'être des citoyens modèles et utiles pour la communauté", a indiqué Moudo Dème.

En plus de matchs de basket ayant opposé des filles et garçons du club, des concours de dunk, de tirs à trois points et de lancer-francs ont rythmé la dernière journée de ce camp.