Le vendredi 26 septembre 2025, sur le plateau de CNN à New York, Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et Médias et Porte-parole du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, a lancé un appel clair aux Etats-Unis.

Invité de Richard Quest dans l'émission « Quest Means Business », il a exhorté l'administration américaine à s'impliquer davantage afin de garantir le respect des engagements issus de l'Accord de Washington. Pour lui, seule la mise en oeuvre effective de ces engagements peut conduire à une paix durable en RDC, où les populations de l'Est demeurent victimes d'une agression persistante attribuée au Rwanda et à son supplétif, le M23/AFC.

La paix, condition première pour libérer le potentiel du pays

Patrick Muyaya a rappelé que la paix demeure la clé pour libérer toutes les richesses et opportunités de la RDC. Il a salué l'implication du Président Donald J. Trump, tout en insistant sur l'importance de traduire en actes concrets les engagements pris. La sécurité, a-t-il poursuivi, doit être une priorité absolue pour protéger les élèves, les femmes et toutes les populations victimes des violences.

Les accords doivent vivre sur le terrain

Pour le Ministre, la signature d'accords n'est pas une fin en soi. Leur efficacité dépend de leur exécution réelle sur le terrain. « La paix viendra parce qu'il faut l'incarner dans la réalité, pas seulement l'écrire sur le papier », a-t-il souligné. Dans ce sens, il a insisté sur la responsabilité du Rwanda et de ses alliés, dont le M23/AFC, accusés de bloquer le processus tandis que la partie congolaise respecte, quant à elle, ses engagements.

Appel à l'administration américaine

Patrick Muyaya a encouragé Washington à user de mécanismes de pression afin d'amener Kigali à respecter ses engagements. Il a rappelé que le M23 est un mouvement déjà sous sanctions américaines et que son leader est qualifié de « marionnette corrompue » au service du Rwanda. Le ministre a insisté sur le fait que la RDC, de son côté, honore ses engagements et attend la même attitude de ses partenaires.

La RDC, partenaire stratégique de longue durée

Au-delà du volet sécuritaire, Patrick Muyaya a souligné l'importance d'un partenariat stratégique solide avec les États-Unis. Il a affirmé que la RDC, par son potentiel énergétique, minier et environnemental, occupe une place centrale dans l'équilibre mondial. Il a mis en avant le corridor de Lobito comme exemple concret de coopération, tout en invitant les investisseurs américains à explorer les opportunités offertes par la RDC.

Une tribune mondiale au service de la diplomatie congolaise

Cette intervention sur CNN a marqué un moment fort dans la communication diplomatique de la RDC. Pour la diaspora congolaise aux États-Unis, la voix de Patrick Muyaya résonne comme un signal fort adressé à la communauté internationale.

A travers ce plaidoyer, Kinshasa entend rappeler que le respect des engagements de l'Accord de Washington est une condition essentielle pour la stabilité régionale et la crédibilité des efforts de paix.