Ethiopie: « La vie à la cour royale » fait revivre l'histoire de Gondar pour les touristes

Addis-Abeba — Les visiteurs du site historique de la Cour royale de Gondar peuvent désormais plonger dans la splendeur du passé monarchique éthiopien grâce au projet « La vie à la cour royale », inauguré par la ministre du Tourisme, Selamawit Kassa.

Lancé dans l'enceinte majestueuse des châteaux de Fasilides, ce programme propose une immersion vivante dans le XVIIe siècle, reconstituant le quotidien des souverains, leurs traditions, cérémonies et modes de gouvernance. Transformés en véritable musée vivant, les châteaux offrent aux touristes une expérience à la fois culturelle et interactive.

Selon la ministre, ce projet -- fruit de la collaboration entre historiens, chercheurs et experts culturels -- enrichit l'attrait du site récemment restauré tout en garantissant une fidélité historique.

Plus de 300 acteurs participent aux représentations théâtrales, donnant vie à l'héritage royal de Gondar et offrant des opportunités aux jeunes artistes.

Pour Melkamu Tsegaye, directeur de l'Office régional de la Culture et du Tourisme d'Amhara, cette initiative rehausse la valeur touristique des châteaux de Fasilides en rendant l'histoire plus accessible et participative.

Pour sa part, Chalachew Dagnew, premier adjoint au maire de Gondar, a salué les rénovations entreprises sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, qui consolident le rôle de Gondar comme pôle culturel et touristique majeur.

L'inauguration, marquée par la présence d'artistes, d'historiens et de personnalités politiques, s'est conclue par des spectacles retraçant le règne des anciens rois de Gondar.

Ce projet, espèrent ses initiateurs, incitera davantage de visiteurs à explorer la richesse historique de la ville et stimulera le développement culturel du tourisme éthiopien.