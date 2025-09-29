Afrique de l'Est: La deuxième conférence sur la promotion des affaires entre l'Éthiopie et Djibouti s'ouvre à Djibouti

Addis Ababa — La deuxième conférence sur la promotion des affaires entre l'Éthiopie et Djibouti s'est ouverte aujourd'hui à Djibouti sous le thème « Facilitation logistique pour l'intégration commerciale régionale », réunissant les principaux acteurs des deux pays afin de renforcer la coopération dans les domaines de la logistique et du commerce.

La conférence vise à approfondir la collaboration logistique entre l'Éthiopie et Djibouti, en mettant particulièrement l'accent sur l'amélioration de l'efficacité du corridor Éthiopie-Djibouti, véritable artère vitale pour le commerce régional.

La séance d'ouverture a réuni M. Aynalem Abayneh, vice-président de la Chambre de commerce et des associations sectorielles éthiopiennes (ECCSA), Mohamed Warsama Dirieh, ministre du Commerce et du Tourisme de Djibouti, et les dirigeants des associations sectorielles des deux pays.

S'exprimant à cette occasion, Elizabeth Getahun, présidente de l'Association sectorielle éthiopienne de logistique (ELSA), a déclaré que cette réunion offrait l'occasion de relever les défis persistants dans le secteur de la logistique tout en favorisant une croissance commerciale durable.

Elle a souligné que la conférence symbolisait un partenariat régional plus fort, susceptible d'ouvrir des perspectives de transformation.

Le ministre du Commerce et du Tourisme de Djibouti, Mohamed Warsama Dirieh, a souligné que cette initiative renforcerait les liens commerciaux entre les deux pays et améliorerait l'efficacité du corridor Éthiopie-Djibouti.

Il a mis en avant son rôle en tant que plateforme pour la connectivité, l'échange de connaissances et la collaboration stratégique.

Les participants ont souligné que de tels partenariats jouent un rôle essentiel dans le renforcement des capacités logistiques et l'accélération de l'intégration régionale.

La conférence a été organisée conjointement par ELSA en collaboration avec l'ECCSA, la Chambre de commerce de Djibouti et TradeMark Africa (TMA).