Addis-Abeba — L'Autorité éthiopienne du café et du thé (ECTA) a dévoilé un plan ambitieux pour dynamiser le secteur du café en 2025, en plaçant au coeur de sa stratégie l'amélioration simultanée de la qualité et de la quantité de production afin de renforcer la compétitivité du pays sur la scène mondiale.

Dans ce cadre, l'ECTA a inauguré à Dilla le tout premier Centre d'inspection et de certification de la qualité du café dans la région.

Cette nouvelle infrastructure vise à rationaliser la chaîne d'approvisionnement, à réduire les coûts pour les fournisseurs et à accroître l'efficacité globale du secteur.

Lors de la cérémonie, le Directeur général de l'ECTA, Adugna Debela, a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à offrir un café de premier ordre au marché international.

Il a souligné que le déploiement de centres spécialisés est essentiel pour concrétiser cette ambition, en particulier pour le café de Yirgacheffe, mondialement reconnu pour son arôme distinctif.

Il a toutefois précisé que le centre devra garantir un approvisionnement constant pour fonctionner à pleine capacité.

Pour sa part, Abebayehu Tadesse, vice-administrateur en chef de l'État régional du Sud, a mis en lumière les avantages naturels de la région pour la culture du café, rappelant la réputation exceptionnelle de zones comme Yirgacheffe et Amaro.

Il a également insisté sur la nécessité de mettre en place un système de commercialisation efficace afin de surmonter les difficultés actuelles du secteur.

Zinabu Wolde, administrateur en chef de la zone de Gedeo, a indiqué que les projets de modernisation en cours dans la région avaient déjà permis d'augmenter à la fois la qualité et la quantité de la production.

Selon lui, des efforts sont également déployés pour favoriser le commerce direct, permettant aux producteurs de mieux tirer profit de leur travail.

Du côté des fournisseurs, l'ouverture de ce centre répond à une demande de longue date.

Iyasou Warasa, président de l'Association des fournisseurs de café de Gedeo, a souligné que son implantation à Dilla permettra de réduire considérablement les coûts de transport et d'éviter les retards dans le processus commercial.

L'association a investi plus de 17 millions de birrs pour garantir que le centre respecte les normes requises, avec l'ambition de le transformer à terme en véritable hub d'exportation.

La cérémonie d'inauguration a rassemblé des responsables fédéraux, régionaux et locaux, ainsi que des agriculteurs, des fournisseurs et d'autres acteurs clés de la filière, traduisant l'engagement collectif en faveur d'un café éthiopien plus compétitif et mieux valorisé à l'international.