Soudan: L'Ambassade du pays à Tokyo Participe au Festival Mondial du Japon

29 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Ambassade du Soudan à Tokyo a participé avec un pavillon complet au Festival Mondial du Japon, organisé les 27 et 28 septembre par le Ministère japonais des Affaires étrangères en coopération avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Plusieurs ambassades à Tokyo, un grand nombre d'organisations bénévoles japonaises opérant à l'étranger ainsi que des entreprises japonaises y ont également pris part.

Le pavillon du Soudan a présenté des affiches murales sur le pays, certains produits agricoles et folkloriques ainsi que des plats traditionnels soudanais.

Le pavillon soudanais a attiré un grand nombre de visiteurs du festival et a constitué une bonne occasion de promouvoir la culture soudanaise ainsi que les exportations agricoles.

L'Ambassadeur du Soudan au Japon, Al-Reih Heidoub, a assisté à la cérémonie d'ouverture du festival, qui a été marquée par des allocutions du représentant du Ministère japonais des Affaires étrangères et de l'Agence JICA.

