Soudan: Interventions Sanitaires et Nutritionnelles de l'Organisation Américaine Care à El Kamlin

29 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le directeur exécutif de la localité de'Al Kamlin, M. Mustafa Ibrahim Mustafa, a reçu ce matin dans son bureau une délégation de l'organisation américaine CARE, l'une des organisations internationales opérant dans le domaine de la santé dans l'État de Gazeira.

Le chef de la délégation, Dr. Safi Eddin Abakar, a indiqué que la visite vise à mettre en oeuvre des interventions intégrées en matière de santé et de nutrition dans trois centres de santé de la localité.

Les services prévus comprennent la réhabilitation technique, l'équipement en mobilier et en fournitures de bureau, ainsi que le renforcement des capacités du personnel de santé.

L'organisation procédera également à la création de centres de stabilisation à l'hôpital éducatif de'Al Kamlin, destinés à la formation du personnel médical au dépistage de la malnutrition et à la prise en charge des cas.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, le directeur exécutif a exprimé la bienvenue de la localité à l'organisation pour son rôle au service des citoyens, soulignant l'aspiration à établir un partenariat efficace avec les différentes organisations et à lever les obstacles afin de leur permettre d'accomplir leur mission au bénéfice de la santé des citoyens.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.