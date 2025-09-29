Soudan: Interventions Sanitaires et Nutritionnelles de l'Organisation Américaine Care à El Kamlin

Le directeur exécutif de la localité de'Al Kamlin, M. Mustafa Ibrahim Mustafa, a reçu ce matin dans son bureau une délégation de l'organisation américaine CARE, l'une des organisations internationales opérant dans le domaine de la santé dans l'État de Gazeira.

Le chef de la délégation, Dr. Safi Eddin Abakar, a indiqué que la visite vise à mettre en oeuvre des interventions intégrées en matière de santé et de nutrition dans trois centres de santé de la localité.

Les services prévus comprennent la réhabilitation technique, l'équipement en mobilier et en fournitures de bureau, ainsi que le renforcement des capacités du personnel de santé.

L'organisation procédera également à la création de centres de stabilisation à l'hôpital éducatif de'Al Kamlin, destinés à la formation du personnel médical au dépistage de la malnutrition et à la prise en charge des cas.

De son côté, le directeur exécutif a exprimé la bienvenue de la localité à l'organisation pour son rôle au service des citoyens, soulignant l'aspiration à établir un partenariat efficace avec les différentes organisations et à lever les obstacles afin de leur permettre d'accomplir leur mission au bénéfice de la santé des citoyens.