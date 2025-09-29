Le mercredi 24 septembre restera une date historique pour le territoire de Madimba. Ce jour-là, la Fondation Michael Lukoki Nsimba a procédé au lancement officiel des travaux de construction d'un pont moderne de 22 mètres sur la rivière Lukunga, un ouvrage attendu depuis plus de 50 ans. La cérémonie, présidée par l'administrateur du territoire, Nestor Nsonsa, a rassemblé autorités administratives, coutumières et politiques, dont l'honorable député national Patrick Nzola, fidèle allié de Michael Lukoki.

Financé entièrement sur fonds propres de la Fondation à hauteur de 100 000 dollars, ce projet concrétise l'une des grandes promesses faites par Michael Lukoki, actuel directeur de cabinet de la Première ministre Judith Suminwa. Après plusieurs mois de mobilisation des ressources, l'engagement est désormais visible : le pont est en construction, sous la responsabilité de l'entreprise ATR, sélectionnée à l'issue d'un appel d'offres.

L'ingénieur en charge du chantier a rassuré la population sur la qualité des matériaux et la solidité de l'ouvrage, conçu pour supporter motos, véhicules et charges lourdes. Les travaux devraient durer un mois, sauf imprévus.

Ce pont n'est pas seulement une infrastructure de désenclavement. Il représente une véritable dynamique de développement durable. En reliant deux grands secteurs du territoire, il facilitera l'écoulement des produits agricoles, encouragera le commerce local et réduira les distances entre marchés. Les agriculteurs, qui traversaient péniblement la rivière avec des moyens rudimentaires, bénéficieront désormais d'un accès rapide et sécurisé aux circuits économiques.

De plus, en favorisant les échanges entre villages, cette infrastructure renforcera les liens sociaux et culturels. Elle devient ainsi un catalyseur de développement, capable d'attirer de nouveaux investissements et de préparer le terrain pour d'autres projets d'envergure, comme la réhabilitation tant attendue de la Route Nationale n°16, que la population a vivement réclamée lors de cette cérémonie.

Une vision soutenue par la population et les chefs coutumiers

La cérémonie de lancement a pris un caractère à la fois politique et traditionnel. Les chefs coutumiers, venus de différents groupements, ont béni le chantier à travers des rites traditionnels, affirmant que l'infrastructure est une réponse aux souffrances vécues depuis des décennies.

L'un d'eux, Mfumu Makiese, a rappelé :

« Cinquante ans après, c'est notre fils qui vient nous soulager. Nous traversions souvent la rivière à pied ou sur des radeaux de fortune. Aujourd'hui, un pont moderne se construit sous nos yeux. Nous lui disons merci et bénissons sa carrière politique. »

La Fondation Michael Lukoki, une structure au service du développement

Au-delà de son rôle social et politique, la Fondation Michael Lukoki se positionne désormais comme une véritable structure de développement durable. Elle démontre qu'une organisation locale, bien ancrée dans la réalité des communautés, peut apporter des solutions concrètes aux défis du territoire.

En s'investissant dans des projets d'infrastructures vitales, elle prouve que le développement n'est pas uniquement l'affaire de l'État, mais aussi celle de toutes les forces vives, à commencer par les élus et les leaders communautaires.

Le pont sur la Lukunga n'est pas seulement un ouvrage d'ingénierie, mais un pont vers l'avenir. Il transforme la vie quotidienne des habitants, ouvre des perspectives économiques, encourage la cohésion sociale et incarne l'esprit du développement durable.

En plaçant les besoins de la population au centre de son action, la Fondation Michael Lukoki s'affirme comme un acteur clé du développement du Kongo Central, un modèle qui inspire et prouve que chaque initiative locale peut changer le destin d'un territoire.