L'avenir du football congolais s'est joué, en partie, sur le sol américain. Le Président de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Gianni Infantino, a eu l'honneur de s'entretenir, le jeudi 25 septembre 2025, avec le Président de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en marge des activités internationales à New York. Cette rencontre a été marquée par la cordialité et les promesses de développement, et a servi de cadre à un message clair et ferme de la part du patron du football mondial concernant la gouvernance de la discipline en RDC.

Dès l'entame de l'entretien, l'atmosphère s'est révélée constructive. « Je suis honoré de rencontrer le président Tshisekedi, un passionné du football », a déclaré GianniInfantino à la presse présidentielle, soulignant l'engagement personnel du Chef de l'Etat en faveur du sport roi.

La discussion a rapidement basculé sur les projets d'envergure que la FIFA entend déployer sur le territoire congolais. Le Président de la FIFA a détaillé une feuille de route ambitieuse visant à doter la RDC d'infrastructures modernes et pérennes. «Nous avons parlé des différents projets que la FIFA a pour la RDC notamment, des stades, des infrastructures, des Arenas, des terrains, des écoles et de la formation», a précisé le patron de la FIFA. Ces investissements, cruciaux pour l'émergence de nouveaux talents et l'amélioration du niveau de jeu local, confirment la volonté de l'instance mondiale d'accompagner la RDC dans sa quête de grandeur footballistique.

Cependant, au-delà des promesses d'infrastructures, le coeur de l'entretien a concerné la crise de gouvernance qui secoue la Fédération congolaise de football association (FECOFA).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Depuis plusieurs mois, la FECOFA est placée sous l'autorité d'un Comité de normalisation (CONOR) nommé par la FIFA, une mesure drastique visant à assainir la gestion et à préparer le retour à la légalité. Préoccupé par la situation actuelle et désireux de voir la RDC retrouver une direction élue et légitime, Gianni Infantino a profité de cette audience présidentielle pour exprimer sans détour la position de l'organisation qu'il dirige.

Le message est sans appel : la FIFA souhaite que le processus de normalisation débouche rapidement sur un scrutin crédible. Le Président Infantino a ainsi exprimé au Président de la République le souhait de la FIFA « d'organiser rapidement des élections dans les meilleures conditions ».

Cette déclaration, faite au plus haut niveau de l'Etat, agit comme un signal fort et potentiellement comme une injonction adressée au CONOR et à toutes les parties prenantes du football congolais. Elle confirme que la période de transition touche à sa fin et qu'une nouvelle équipe dirigeante, issue des urnes, est attendue de toute urgence pour prendre le relais des projets de développement évoqués.

La rencontre entre le Président Tshisekedi et le Président Infantino à New York scelle donc une double exigence : celle du développement des infrastructures, et celle, plus politique, du retour à la légitimité démocratique au sein de la FECOFA. Le compte à rebours pour les élections est désormais lancé.