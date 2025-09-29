Ile Maurice: Les cultures vivrières et la pêche en croissance, le sucre et le thé en recul

La production agricole et de poissons a enregistré une nette progression, selon les données de Statistics Mauritius publiées la semaine dernière pour le premier semestre de cette année, soit de janvier à juin. La surface cultivée en plein champ pour les cultures vivrières a augmenté de 12,9 %, passant de 3 728 à 4 210 hectares, ce qui a entraîné une hausse de la production de 28,6 %, atteignant 67 992 tonnes.

Les cultures sous abri ont également progressé, la surface passant à 55,9 hectares, soit une augmentation de 12,2 %, et la production atteignant 6 149 tonnes, en hausse de 33,6 %. Au total, les cultures vivrières occupent désormais 4 265 hectares et la production atteint 74 141 tonnes, soit une progression de 29 % par rapport à 2024.

Outre le bilan positif dans le secteur des cultures vivrières, la production de poisson montre également des signes de croissance. La pêche observe une progression avec une production totale en hausse de 4,1 %, passant de 16 230 à 16 898 tonnes. Cette augmentation s'explique par une légère progression de 3,1 % pour les autres captures, principalement le thon et le banc, et par une hausse plus marquée de 24,2 % pour les captures côtières fraîches, qui atteignent 940 tonnes contre 757 tonnes au premier semestre 2024.

99,4 % de la viande bovine est importée

Quant à la production de viande, celle de chèvre et de mouton a légèrement progressé, atteignant 23 tonnes, tandis que la part de la production locale, incluant Rodrigues, représente 21,7 %. La production de porc a également enregistré une hausse, passant de 278 à 300 tonnes, et celle de la volaille a connu une progression de 9 %, atteignant 27 900 tonnes contre 25 600 tonnes l'an dernier.

Cependant, bien que la production de viande bovine a atteint 1 174 tonnes, contre 1 116 tonnes sur la même période en 2024, il faut savoir que la quasi-totalité de cette production, soit 99,4 %, provient de l'abattage de bovins importés, dont la production a augmenté de 8,3 % pour atteindre 1 167 tonnes. À l'inverse, la production locale de viande bovine a fortement reculé, passant de 38 à seulement 7 tonnes.

Le thé et le sucre en recul

En revanche, les secteurs du thé et du sucre connaissent un recul. Bien que la superficie de plantation de thé est de 623 hectares, la production de feuilles de thé vert a diminué de 8,6 % à 3 030 tonnes, tandis que celle du thé manufacturé a reculé de 14,1 %, atteignant 530 tonnes.

Quant au secteur sucrier, il connaît un recul avec 284 hectares de canne récoltés, produisant 23 399 tonnes de canne et 1 781 tonnes de sucre, contre 392 hectares, 31 960 tonnes et 2 576 tonnes l'année dernière. Le taux d'extraction moyen est passé de 8,06 % à 7,61 %. La Mauritius Chamber of Agriculture prévoit pour 2025 une production de sucre autour de 220 000 tonnes, ce qui représente une baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente.