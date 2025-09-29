Ile Maurice: Un sergent, ancien chauffeur de Dip, soupçonné d'avoir remis de la méthadone à un détenu

Un nouvel incident vient, une fois de plus, ternir l'image déjà fragilisée de la force policière. Selon une source proche de l'enquête, un sergent affecté à une unité de la région aurait remis, le dimanche 28 septembre, un flacon de méthadone à un détenu placé en cellule. Le geste suspect a été découvert le lendemain matin par un haut gradé lors d'une vérification de routine, avant d'être immédiatement consigné dans le registre des détenus.

Le prisonnier concerné, un jeune homme d'une vingtaine d'années, se trouvait en détention préventive depuis plusieurs jours dans le cadre d'une affaire de vol. D'après les premiers recoupements, le policier incriminé aurait introduit la substance interdite par le biais des toilettes de la cellule, contournant ainsi tout protocole officiel.

Or, selon la procédure établie, un détenu sous traitement à la méthadone doit être escorté à l'hôpital ou au centre de santé pour y recevoir sa dose, et non se voir remettre directement le produit par un officier. Cette entorse grave aux règles internes pourrait constituer une infraction de distribution de drogue dangereuse, passible de lourdes sanctions pénales. Le registre a été saisi comme pièce à conviction et une enquête interne a aussitôt été ouverte afin d'établir les circonstances précises de cet acte.

Particularité notable : le sergent mis en cause n'est pas un inconnu dans les rangs policiers. Il a, par le passé, occupé la fonction de chauffeur attitré de l'ancien commissaire de police Anil Kumar Dip, aujourd'hui lui-même éclaboussé par de graves allégations dans le scandale du Reward Money.

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer comment le flacon a pu pénétrer dans l'enceinte sécurisée du poste et si des complicités internes ont facilité l'opération. Les conclusions de l'enquête, attendues dans les prochains jours, seront déterminantes pour établir les responsabilités et décider d'éventuelles poursuites judiciaires.