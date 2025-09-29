Ile Maurice: 67 missions à l'étranger en neuf mois

Billets en première classe, «per diem» pouvant atteindre Rs 30 000 par jour et limousines avec chauffeurs facturées jusqu'à Rs 50 000 quotidiennement : tels sont quelques-uns des privilèges et allocations des ministres et «junior ministers» en voyage à l'étranger. Si certaines missions sont subventionnées par le pays hôte, d'autres, en revanche, sont entièrement financées par l'État mauricien. Tour d'horizon du nombre de leurs missions à l'étranger, dont la durée varie de trois à huit jours.

Navin Ramgoolam, Premier ministre et ministre des Finances

· Février : Éthiopie

· Avril : Madagascar

· Juin : France

· Août : Japon

· Août : Madagascar

· Septembre : Inde

Arvin Boolell, ministre de l'Agroindustrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche

· Janvier : Ouganda

· Avril : Italie

· Avril : La Réunion

· Mai : Brésil

Osman Mahomed, ministre des Transports terrestres

· Février : Maroc

· Août : Russie

Patrick Assirvaden, ministre de l'Énergie et des services publics

· Avril : Turquie

· Septembre : Inde

Ritish Ramful, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international

· Février : Oman

· Avril : Seychelles

· Mai : Côte-d'Ivoire

· Mai : Autriche

· Juillet : Japon

· Août : Madagascar

· Septembre : Inde

· Septembre : États-Unis

Jyoti Jeetun, ministre des Services financiers et de la planification économique

· Mai : Côte-d'Ivoire

· Août : Inde

· Septembre : Inde

Richard Duval, ministre du Tourisme

· Juin : Afrique du Sud

· Septembre : France

Ashok Subron, ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale

· Avril : Allemagne

Michaël Sik Yuen, ministre du Commerce et de la protection des consommateurs

· Juillet : Suisse

· Août : Inde

Raj Pentiah, ministre de la Fonction publique et des réformes administrative

· Février : Émirats arabes unis

Gavin Glover, «Attorney General»

· Janvier : Royaume-Uni

· Mars : Singapour

· Avril : Suisse

Reza Uteem, ministre du Travail et des relations industrielles

· Janvier : Arabie saoudite

· Juin : Suisse

Mahend Gungapersad, ministre de l'Éducation et des ressources humaines

· Septembre : France

Mahen Gondeea, ministre des Arts et de la culture

· Janvier : Inde

· Septembre : Inde

Avinash Ramtohul, Ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation

· Février : France

· Mars : États-Unis

· Septembre : Inde

Anil Bachoo, ministre de la Santé et du bien-être

· Mai : Suisse

Dhaneshwar Damry, «junior minister» des Finances

· Septembre : Inde

Rajen Narsinghen, «junior minister» des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international

· Janvier : Inde

· Juillet : Kenya

· Juillet : Guinée équatoriale

· Septembre : Égypte

Fabrice David, «junior minister» de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche

· Avril : Ouganda

· Juin : France

· Septembre : Arabie saoudite

Aadil Ameer Meea, ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives

· Février : Inde

· Juin : Angola

· Juin : Namibie

· Juillet : Afrique du sud

· Septembre : Inde

Ajay Gunness, ministre des Infrastructures nationales

· Mai : Afrique du Sud

Joanna Bérenger, «junior minister» de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique

· Mai : Suisse

· Août : Suisse

Kaviraj Sukon, ministre de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche

· Mai : Royaume-Uni

· Septembre : Chine

· Septembre : Botswana

Dharam Gokhool, président de la République

· Juin : Norvège

· Juillet : Comores