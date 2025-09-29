Ile Maurice: 67 missions à l'étranger en neuf mois

29 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

Billets en première classe, «per diem» pouvant atteindre Rs 30 000 par jour et limousines avec chauffeurs facturées jusqu'à Rs 50 000 quotidiennement : tels sont quelques-uns des privilèges et allocations des ministres et «junior ministers» en voyage à l'étranger. Si certaines missions sont subventionnées par le pays hôte, d'autres, en revanche, sont entièrement financées par l'État mauricien. Tour d'horizon du nombre de leurs missions à l'étranger, dont la durée varie de trois à huit jours.

Navin Ramgoolam, Premier ministre et ministre des Finances

· Février : Éthiopie

· Avril : Madagascar

· Juin : France

· Août : Japon

· Août : Madagascar

· Septembre : Inde

Arvin Boolell, ministre de l'Agroindustrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche

· Janvier : Ouganda

· Avril : Italie

· Avril : La Réunion

· Mai : Brésil

Osman Mahomed, ministre des Transports terrestres

· Février : Maroc

· Août : Russie

Patrick Assirvaden, ministre de l'Énergie et des services publics

· Avril : Turquie

· Septembre : Inde

Ritish Ramful, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international

· Février : Oman

· Avril : Seychelles

· Mai : Côte-d'Ivoire

· Mai : Autriche

· Juillet : Japon

· Août : Madagascar

· Septembre : Inde

· Septembre : États-Unis

Jyoti Jeetun, ministre des Services financiers et de la planification économique

· Mai : Côte-d'Ivoire

· Août : Inde

· Septembre : Inde

Richard Duval, ministre du Tourisme

· Juin : Afrique du Sud

· Septembre : France

Ashok Subron, ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale

· Avril : Allemagne

Michaël Sik Yuen, ministre du Commerce et de la protection des consommateurs

· Juillet : Suisse

· Août : Inde

Raj Pentiah, ministre de la Fonction publique et des réformes administrative

· Février : Émirats arabes unis

Gavin Glover, «Attorney General»

· Janvier : Royaume-Uni

· Mars : Singapour

· Avril : Suisse

Reza Uteem, ministre du Travail et des relations industrielles

· Janvier : Arabie saoudite

· Juin : Suisse

Mahend Gungapersad, ministre de l'Éducation et des ressources humaines

· Septembre : France

Mahen Gondeea, ministre des Arts et de la culture

· Janvier : Inde

· Septembre : Inde

Avinash Ramtohul, Ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation

· Février : France

· Mars : États-Unis

· Septembre : Inde

Anil Bachoo, ministre de la Santé et du bien-être

· Mai : Suisse

Dhaneshwar Damry, «junior minister» des Finances

· Septembre : Inde

Rajen Narsinghen, «junior minister» des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international

· Janvier : Inde

· Juillet : Kenya

· Juillet : Guinée équatoriale

· Septembre : Égypte

Fabrice David, «junior minister» de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche

· Avril : Ouganda

· Juin : France

· Septembre : Arabie saoudite

Aadil Ameer Meea, ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives

· Février : Inde

· Juin : Angola

· Juin : Namibie

· Juillet : Afrique du sud

· Septembre : Inde

Ajay Gunness, ministre des Infrastructures nationales

· Mai : Afrique du Sud

Joanna Bérenger, «junior minister» de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique

· Mai : Suisse

· Août : Suisse

Kaviraj Sukon, ministre de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche

· Mai : Royaume-Uni

· Septembre : Chine

· Septembre : Botswana

Dharam Gokhool, président de la République

· Juin : Norvège

· Juillet : Comores

