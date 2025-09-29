Ile Maurice: 67 missions à l'étranger en neuf mois

Billets en première classe, «per diem» pouvant atteindre Rs 30 000 par jour et limousines avec chauffeurs facturées jusqu'à Rs 50 000 quotidiennement : tels sont quelques-uns des privilèges et allocations des ministres et «junior ministers» en voyage à l'étranger. Si certaines missions sont subventionnées par le pays hôte, d'autres, en revanche, sont entièrement financées par l'État mauricien. Tour d'horizon du nombre de leurs missions à l'étranger, dont la durée varie de trois à huit jours.
Navin Ramgoolam, Premier ministre et ministre des Finances
· Février : Éthiopie
· Avril : Madagascar
· Juin : France
· Août : Japon
· Août : Madagascar
· Septembre : Inde
Arvin Boolell, ministre de l'Agroindustrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche
· Janvier : Ouganda
· Avril : Italie
· Avril : La Réunion
· Mai : Brésil
Osman Mahomed, ministre des Transports terrestres
· Février : Maroc
· Août : Russie
Patrick Assirvaden, ministre de l'Énergie et des services publics
· Avril : Turquie
· Septembre : Inde
Ritish Ramful, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international
· Février : Oman
· Avril : Seychelles
· Mai : Côte-d'Ivoire
· Mai : Autriche
· Juillet : Japon
· Août : Madagascar
· Septembre : Inde
· Septembre : États-Unis
Jyoti Jeetun, ministre des Services financiers et de la planification économique
· Mai : Côte-d'Ivoire
· Août : Inde
· Septembre : Inde
Richard Duval, ministre du Tourisme
· Juin : Afrique du Sud
· Septembre : France
Ashok Subron, ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale
· Avril : Allemagne
Michaël Sik Yuen, ministre du Commerce et de la protection des consommateurs
· Juillet : Suisse
· Août : Inde
Raj Pentiah, ministre de la Fonction publique et des réformes administrative
· Février : Émirats arabes unis
Gavin Glover, «Attorney General»
· Janvier : Royaume-Uni
· Mars : Singapour
· Avril : Suisse
Reza Uteem, ministre du Travail et des relations industrielles
· Janvier : Arabie saoudite
· Juin : Suisse
Mahend Gungapersad, ministre de l'Éducation et des ressources humaines
· Septembre : France
Mahen Gondeea, ministre des Arts et de la culture
· Janvier : Inde
· Septembre : Inde
Avinash Ramtohul, Ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation
· Février : France
· Mars : États-Unis
· Septembre : Inde
Anil Bachoo, ministre de la Santé et du bien-être
· Mai : Suisse
Dhaneshwar Damry, «junior minister» des Finances
· Septembre : Inde
Rajen Narsinghen, «junior minister» des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international
· Janvier : Inde
· Juillet : Kenya
· Juillet : Guinée équatoriale
· Septembre : Égypte
Fabrice David, «junior minister» de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche
· Avril : Ouganda
· Juin : France
· Septembre : Arabie saoudite
Aadil Ameer Meea, ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives
· Février : Inde
· Juin : Angola
· Juin : Namibie
· Juillet : Afrique du sud
· Septembre : Inde
Ajay Gunness, ministre des Infrastructures nationales
· Mai : Afrique du Sud
Joanna Bérenger, «junior minister» de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique
· Mai : Suisse
· Août : Suisse
Kaviraj Sukon, ministre de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche
· Mai : Royaume-Uni
· Septembre : Chine
· Septembre : Botswana
Dharam Gokhool, président de la République
· Juin : Norvège
· Juillet : Comores