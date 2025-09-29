Ile Maurice: Profits en recul, mais Medine maintient son rôle clé dans l'Ouest

Le groupe Medine a enregistré une baisse de ses revenus de 36 % pour l'année financière close au 30 juin, passant de Rs 5,4 milliards en 2023-2024 à 3,4 milliards en 2024-2025. Le bénéfice net s'élève à Rs 139 millions au 30 juin 2025.

Selon Yvan Legris, Chairman du groupe Medine, l'année écoulée a été une «année turbulente», avec notamment le départ du Chief Executive Officer, Dhiren Ponnusamy, et de son Chairman après 25 ans de service, mais aussi avec la transition politique et un nouveau gouvernement, la baisse du prix du sucre au niveau international et le changement climatique, avec notamment une sécheresse prolongée.

Mais le groupe historique de l'Ouest est résilient et a de nombreux projets en vue, dont l'agrandissement du Cascavelle Mall, déjà complété à 73 % et dont l'ouverture est prévue en novembre.

Durant son intervention au Caudan Arts Centre le jeudi 25 septembre, Yvan Legris était entouré de Cindy Choong, Chief Financial Officer, et Joël Bruneau, Managing Director du département Property.

Le Chairman a mis en avant les difficultés pour l'année financière écoulée : transition politique, avec retards dans la nomination de certains membres des conseils d'administration des institutions locales, relativité des salaires, baisse des prix internationaux du sucre due à une offre excédentaire et changement climatique.

Yvan Legris a toutefois aussi mentionné les aspects positifs, notamment une bonne année dans les secteurs des loisirs et de l'éducation. Il a également annoncé que Medine a déjà choisi son nouveau Chief Executive Officer, en la personne d'Heba Capdevila-Jangeerkhan, qui va bientôt prendre ses nouvelles fonctions.

Cindy Choong a pour sa part donné les chiffres concernant les différents secteurs du groupe, en commençant par l'agriculture et en affirmant que Medine a intensifié ses efforts de replantation de la canne, avec 229 hectares replantés cette année. «Medine assume pleinement son rôle en matière de sécurité alimentaire.

Nous avons ainsi augmenté nos plantations de pommes de terre, d'oignons et de bananes. Résultat, la production de légumes et fruits a progressé de 33 %, atteignant plus de 3 500 tonnes, ce qui place Medine comme le deuxième plus gros producteur du pays.»

Atout majeur dans le secteur des loisirs de Medine, Casela reste une attraction incontournable, comptant notamment pour 74 % du total des revenus de ce secteur. «Sur chaque 100 touristes visitant l'île, 14 seront à Casela. Cette année encore, nous avons accueilli plus de 309 000 visiteurs et la dépense moyenne par personne a augmenté de 21 %, soit à Rs 1 710», a encore précisé Cindy Choong.

L'éducation a aussi enregistré une augmentation de 57 % de son chiffre d'affaires, atteignant Rs 96 millions. En revanche, l'activité immobilière a traversé une année très difficile, mais le groupe va poursuivre le développement de son portefeuille foncier, a assuré Cindy Choong.

À fin juin de cette année, l'extension de Cascavelle Mall était réalisée à 73 %, l'hôpital à 39 % et l'extension du Middlesex est désormais achevée. «Grâce à Cascavelle Mall et Middlesex, la valeur de notre portefeuille financier a progressé de 21 % pour atteindre Rs 5,8 milliards.»

Le conseil d'administration a par ailleurs confirmé le paiement d'un dividende final de Rs 1,30 par action ordinaire pour l'exercice clos le 30 juin, soit un montant total de Rs 136,5 millions qui sera versé vers le 4 novembre. Le groupe avait versé un dividende intérimaire de Rs 1,45 par action ordinaire, pour un montant total de Rs 152 millions en avril.

En conclusion de sa présentation des résultats financiers du groupe Medine, Yvan Legris a insisté sur les trois piliers fondamentaux guidant le management : la centricité client, la transformation digitale et le développement durable.

«Cette année a été marquée par des défis, notamment un changement de PDG et de président, mais la résilience a prévalu grâce à notre solide cadre de gouvernance. Nous avons utilisé les comités et instances de direction existants pour maintenir nos activités pendant les transitions. Malgré des chiffres publiés inférieurs à ceux de l'année dernière, la force sousjacente de Medine demeure évidente, avec d'excellents résultats.

Nous sommes engagés dans une croissance durable, en mettant l'accent sur la responsabilité environnementale ainsi que sur la viabilité à long terme du modèle économique de Medine», a souligné Yvan Legris