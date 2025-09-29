Cameroun: Présidentielle 2025 - Le RDPC lance sa campagne sans Paul Biya

Voice of America News
Paul Biya
29 Septembre 2025
allAfrica.com
Par Fernando Ndze Mbyah

La campagne électorale comptant pour l’élection présidentielle du 12 octobre prochain, s’est ouverte le samedi 27 septembre 2025 dans l’ensemble du territoire national.

Pour donner du ton à cette campagne, plusieurs meetings ont été organisés par les différents candidats en lice pour le fauteuil présidentiel. Dans la foulée, c’est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), parti au pouvoir, qui s’est illustrée samedi dernier.

En effet, le parti au pouvoir a tenu son meeting d’ouverture à Yaoundé, mais en l’absence de son candidat et président sortant, Paul Biya. La causerie politique a été animée par Renée Emmanuel Sadi, le président régional de campagne du RDPC.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L’orateur n’a pas manqué de lever l’équivoque sur certaines critiques autour de son candidat. « Chers camarades, l'âge n'est ni une tare, ni une malédiction. Tout au contraire, l'âge est une bénédiction », a-t-il affirmé.

Dans le même temps, René Emmanuel Sadi a aussi évoqué l’inexpérience des candidats de l’opposition dans la gestion de l’Etat. « Si on n'a jamais été chef de bureau ou chef de service, comment peut-on prétendre à être Chef d'État ? » a-t-il interrogé.

Pour Laurent Serge Etoundi, ministre et président de la commission départementale de campagne du RDPC, l’absence de Paul Biya au meeting d’ouverture n’est pas un problème.

Il a souligné que « L'essentiel était de lancer la campagne. Il n'y a pas une règle qui oblige les candidats à être obligatoirement à tous les coins où on fait leur campagne. Aujourd'hui, on faisait le lancement de campagne dans les dix régions, même si le Président l'avait voulu, il n'a pas le don d'ubiquité pour être partout à la fois ».

Outre la capitale camerounaise, le RDPC s’est aussi déployée le même jour dans la totalité des 360 communes que compte le pays avec le même message : un plébiscite pour son candidat le 12 octobre.

Au pouvoir depuis le 6 novembre 1982, Paul Biya (92 ans), entend briguer un huitième mandat présidentiel.

Tagged:
Copyright © 2025 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.