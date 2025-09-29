Cote d'Ivoire: Journées du droit d'accès à l'information publique 2025 - Le Gouvernement salue le rôle central de la CAIDP

À l'instar de nombreux pays à travers le monde, la Côte d'Ivoire célèbre, du 28 au 30 septembre 2025, la 2e édition des Journées du droit d'accès à l'information publique (JDAIP 2025). La cérémonie officielle s'est tenue le 29 septembre, à l'auditorium de la Primature au Plateau (Abidjan), en présence de nombreuses personnalités issues du monde institutionnel, académique et associatif.

Placée sous le thème « Accès à l'information d'intérêt public et aux documents d'intérêt général : entre ouverture, protection du secret et respect des droits fondamentaux », cette édition met en lumière la contribution essentielle de la Commission d'Accès à l'Information d'Intérêt Public et aux Documents Publics (CAIDP) dans la mise à disposition de l'information en Côte d'Ivoire. L'objectif est de favoriser un dialogue structuré sur les enjeux liés à l'ouverture de l'information, la protection des secrets d'État, le respect des droits fondamentaux et la transformation numérique, afin de renforcer la gouvernance démocratique et l'efficacité administrative.

La CAIDP au coeur de la gouvernance de l'information

« Ces journées constituent un cadre d'échanges, de sensibilisation et de mobilisation autour des enjeux liés à la gouvernance de l'information et à la donnée publique. Elles offrent l'occasion de mobiliser la communauté nationale dans sa diversité autour de la question fondamentale de l'accès à l'information comme levier central de la cohésion sociale », a déclaré Mme Anne-Marie Konan Payne, présidente de la CAIDP.

Représentant le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, l'inspecteur Anoman Kanié Léandre a salué « le rôle central de la CAIDP qui, en moins de deux ans, a su se repositionner pour être à la hauteur des réformes entreprises par le Président de la République. Grâce à cet engagement, la Côte d'Ivoire fait aujourd'hui partie des quatre pays de la sous-région disposant d'un socle institutionnel et juridique solide en matière d'accès à l'information ». Il a également réaffirmé la volonté du gouvernement de soutenir la Commission dans sa mission.

Le représentant résident de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, Omar Diop, a, pour sa part, rappelé que l'accès à l'information constitue non seulement un droit fondamental, mais aussi un puissant levier de gouvernance démocratique, de cohésion sociale et de développement durable.

Enfin, la conférence inaugurale a été prononcée par le Professeur Lazare Marcelin Poamé, titulaire de la Chaire UNESCO de bioéthique à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, autour du thème : « Penser l'information comme bien commun : éthique de l'ouverture, limites du secret, levier de liberté et devoir de responsabilité ».