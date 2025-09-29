Cote d'Ivoire: Développement local - Le gouvernement donne un nouveau souffle à Bonoua

Le Premier ministre a fait des promesses d'infrastructures de développement. Une délégation s'est rendue à Bonoua pour s'enquérir de l'effectivité de la réalisation des travaux.

Le 15 septembre 2024, le Premier ministre, Robert Beugré Mambé avait effectué une visite à Bonoua « pour traduire la proximité de l'État auprès des populations ». À cette occasion, au nom du Président Ouattara, il avait fait des promesses en termes de développement humain et infrastructurel.

Un an après cette visite chaleureusement accueillie par les populations, Beugré Mambé a dépêché une délégation pour s'assurer de l'accomplissement des promesses. C'est tout le sens de la visite effectuée, le 26 septembre, par Hien Yacouba Sié, directeur général du Port autonome d'Abidjan, représentant le Premier ministre et Jean-Louis Koffi, conseiller spécial du chef du gouvernement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Accueillie en pompe à l'espace culturel des jeunes de Bonoua par par Nanan Jacob Engofi, le représentant du roi, entouré des Bliman des trois quartiers, la délégation s'est entretenue avec les différentes composantes de la population. Situant l'objet de la visite, Hien Sié a indiqué : « Nous sommes venu apprécier de visu l'effectivité des travaux promis par Premier ministre à mi-parcours et aller rendre compte ».

Selon l'envoyé de Beugré Mambé, depuis des années, le président de la République travaille à ce que les Ivoiriens, partout où ils sont, se sentent des enfants de l'État, en particulier les habitants de Bonoua.

« Cette relation particulière avec l'État, c'est de faire le développement de manière holistique. Il s'agit de former des enfants pour la relève demain, de faire en sorte que les gens soient en bonne santé pour être à la tâche, que les gens puissent circuler sur des routes correctes, que la ville soit propre, etc. Et c'est en cela que l'État s'investit partout en Côte d'Ivoire, notamment à Bonoua », a précisé le Dg du Paa. D'où les promesses faites par le Premier ministre et la mise à exécution de celles-ci à Bonoua.

L'objectif de la rencontre était de rassurer le peuple abouré de la ferme volonté du Chef de l'État de transformer qualitativement leur localité. Pour donner un aperçu du travail abattu par le gouvernement sur le plan sanitaire, Dr Jean Christophe Poaty, directeur de l'Hôpital général de Bonoua (Hgb), a projeté un film sur les capacités opérationnelles de la structure sanitaire.

Selon lui, l'Hgb est doté d'équipements de dernière génération et d'un personnel de qualité qui travaille dans des conditions optimales. L'Hgb dispose de 3 salles opératoires entièrement équipées, d'une radiographie numérique fonctionnelle 7jours/7, 24h/24 qui a permis d'effectuer, au 26 septembre 2025, 1 000 radios. Grâce au renforcement du plateau technique, en seulement un an, 106 césariennes ont pu être effectuées avec succès.

Des projets d'envergure en cours

Après les échanges, la délégation s'est rendue à l'Hôpital général de Bonoua pour apprécier le plateau technique décrit par Dr Poaty. Au sortir, Jean-Louis Koffi, conseiller spécial du chef du gouvernement, a insisté sur l'engagement d'Alassane Ouattara à faire de Bonoua un pôle de développement régional.

Selon lui, un centre de recueil des ordures ménagères de 7 ha, pour un coût de 16 millions Fcfa, est prévu à Yaou, village situé à environ 5 km de la commune de Bonoua. 6 km de bitume sont prévus à Bonoua, dont 3 km déjà réalisés, etc. De nombreuses actions, qui traduisent à souhait la volonté de l'État de booster le développement de Bonoua, ont été posées. Il s'agit notamment de prêts octroyés aux jeunes pour le développement de l'industrie du manioc, des projets piscicoles, de la réhabilitation du lycée, de la distribution de plus de 4 500 kits scolaires, sans oublier que plus de 200 foyers ont bénéficié des filets sociaux.

« Le Président de la République nous a demandé de tout faire pour améliorer le bien-être des populations de Bonoua. Nous allons poursuivre, nous allons continuer d'assister Bonoua », a-t-il conclu.

Jean-Paul Améthier, maire de Bonoua, n'espérait pas moins : « À l'issue de cette rencontre, nous pouvons dire que ce qui a été promis se déroule normalement. Évidemment, nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu », a-t-il reconnu.

C'est pourquoi il a vivement remercié le Premier ministre via le député-maire d'Adiaké, Hien Sié et Jean-Louis Koffi, au nom de la population. La présidente des femmes, Marie-Noèle Hoba, a plaidé pour un fonds de 50 millions Fcfa, à l'intention de la gent féminine.