Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le CNDH échange avec la CEI sur le processus électoral

29 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), conduit par sa présidente Namizata Sangaré, a effectué le 25 septembre 2025 une visite de travail au siège de la Commission Électorale Indépendante (CEI). Cette rencontre visait à s'informer sur l'état d'avancement du processus électoral et à recueillir des éclairages sur certaines préoccupations soulevées par les populations.

Les préoccupations exprimées par le CNDH

En ouverture des échanges, la présidente du CNDH a rapporté les plaintes reçues concernant la non-tenue de la Révision de la Liste Électorale (RLE) ainsi que la question du parrainage citoyen. « Monsieur le président, nous sommes régulièrement saisis à propos de ces préoccupations. Qu'en est-il exactement ? », a-t-elle interrogé, traduisant les inquiétudes des citoyens.

Le président de la CEI, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a présenté un point détaillé sur le processus électoral en cours. Il a rassuré ses hôtes quant à la bonne organisation des opérations préparatoires, affirmant que la présidentielle se tiendra à bonne date. Concernant les plaintes, il a insisté sur le respect strict du cadre légal :

Sur la RLE, il a invoqué les accords politiques et les articles 6 et 11 du code électoral ivoirien, qui justifient l'absence de révision en 2025.

Sur le parrainage citoyen, il a invité les acteurs à une lecture attentive de l'article 54 du code électoral, afin d'éviter toute confusion.

Le président de la CEI a par ailleurs salué l'initiative du CNDH, qu'il a qualifiée de « censeur utile », dont la collaboration contribue à améliorer le fonctionnement de l'institution électorale.

Un partenariat pour des élections apaisées

De son côté, le CNDH a présenté les grandes lignes de son programme intitulé « Observatoire pour le respect des Droits de l'Homme en période électorale », destiné à promouvoir un climat de transparence et de respect des droits fondamentaux durant la présidentielle.

En clôture, Namizata Sangaré a remercié la CEI pour la qualité de la collaboration entre les deux structures et exprimé le voeu de voir cette relation de confiance se renforcer, afin de garantir à la Côte d'Ivoire une élection présidentielle 2025 apaisée et sans violence.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

