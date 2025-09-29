Cote d'Ivoire: Éducation bilingue - Mamadou Amadou Ly, lauréat du Prix Yidan 2025

Hong Kong, 29 septembre 2025 - La Fondation du Prix Yidan, référence mondiale en matière de philanthropie éducative, a décerné le prestigieux Prix Yidan 2025 pour le développement de l'éducation à Mamadou Amadou Ly, directeur exécutif de l'ONG Associates in Research and Education for Development (ARED). Ce chercheur et praticien de l'éducation est distingué pour ses modèles novateurs d'enseignement bilingue, conçus pour renforcer l'apprentissage fondamental en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Sous la direction de Mamadou Ly, l'ARED a développé des approches pédagogiques qui associent langues nationales et langues officielles d'enseignement. Ce dispositif permet aux enfants scolarisés et non scolarisés de mieux acquérir les compétences essentielles en lecture, écriture et calcul. En mettant l'accent sur l'apprentissage dans une langue familière avant de basculer vers d'autres langues, le modèle d'ARED a prouvé son efficacité et son adaptabilité à différentes réalités locales.

Les ressources pédagogiques produites par l'ARED sont mises sous licence libre et accessibles via le réseau Early Learning Resource Network. Cette démarche inclusive et communautaire a déjà influencé les politiques éducatives du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie et commence à inspirer d'autres pays de la région.

« Le Prix Yidan pour le développement de l'éducation permettra à l'ARED d'accélérer considérablement son travail », a affirmé Mamadou Amadou Ly. « Nous démontrons qu'une éducation bilingue, ancrée dans les communautés, fondée sur des données solides et accessible à tous, peut combler les écarts d'apprentissage et inspirer des réformes publiques durables. »

Le jury du Prix Yidan a salué l'impact mondial de ces travaux. Sa présidente, Dorothy Gordon, a déclaré : « Le travail visionnaire de Mamadou Ly ouvre la voie à l'alphabétisation tout en préservant les identités culturelles et linguistiques. Il inspire des environnements d'apprentissage plus équitables en Afrique et au-delà. »

Pour Awa Ka Dia, directrice des programmes à l'ARED, « la collaboration est au coeur de notre succès, car la transformation de l'éducation ne peut se faire seule ». L'organisation agit comme partenaire technique clé du ministère sénégalais de l'Éducation, menant des recherches appliquées et produisant des données qui éclairent les programmes scolaires.

La mise à disposition de ressources gratuites et ouvertes favorise leur déploiement à grande échelle, notamment en Mauritanie et en Gambie, et offre un potentiel considérable pour d'autres systèmes éducatifs en quête de solutions inclusives.

Avec cette distinction internationale, Mamadou Amadou Ly et l'ARED renforcent leur rôle de pionniers dans la construction d'une éducation équitable, inclusive et durable pour les enfants d'Afrique et du monde.