Cote d'Ivoire: San Pedro - Malékah Mourad-Condé transmet le 'Dad Mindset' aux étudiants de l'Université Polytechnique

29 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Aboubakar Bamba

Détermination, audace et discipline : voilà les maîtres-mots du "Dad Mindset" qu'a partagé Malékah Mourad-Condé, Directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, avec les étudiants de l'Unité de formation et de recherche (Ufr) en Logistique, tourisme et hôtellerie-restauration (Lthr) de l'université polytechnique de San Pedro.

C'était à la faveur d'un master class inspirant organisé par sa structure, le 24 septembre 2025, à l'auditorium dudit institut de formation. Elle a, à l'occasion, encouragé les futurs professionnels du secteur à adopter le "Dad Mindset" résolument tourné vers l'entrepreneuriat et l'innovation.

"De l'audace d'espérer à l'audace de réussir"

Ce rendez-vous, baptisé "Meet Up", s'est tenu autour du thème : "De l'audace d'espérer à l'audace de la réussite". Il visait à offrir aux étudiants des outils concrets pour transformer leurs ambitions en projets réalisables.

« Le Dad Mindset, c'est plus qu'un concept : c'est une posture mentale applicable aussi bien dans le public que dans le privé. Mais aujourd'hui, je souhaite que vous l'envisagiez dans une perspective entrepreneuriale », a déclaré Malékah Mourad-Condé à son auditoire.

Précisant qu'il faut oser rêver, oser entreprendre. Le tourisme se voulant une industrie de l'audace, de la créativité, et surtout de la proactivité.

Une vision entrepreneuriale du tourisme

La cheffe de Côte d'Ivoire Tourisme a insisté sur le rôle fondamental de l'innovation dans un secteur en constante mutation. Pour elle, réussir dans le tourisme, l'hôtellerie ou la restauration, c'est avant tout savoir anticiper les besoins des visiteurs, se montrer humble, curieux, et ne rien tenir pour acquis.

Elle a ainsi invité les étudiants à « jouer des coudes », à se former continuellement et à penser en entrepreneurs. Parmi ses recommandations : encourager la formation d'ingénieurs spécialisés, promouvoir la recherche, soutenir les startups touristiques et bâtir un écosystème propice au développement du secteur.

Un message bien reçu par l'université

Pour sa part, Pr Méké Méité, Président de l'Université Polytechnique de San Pedro, a salué l'initiative et exhorté les étudiants à s'approprier ces enseignements :

« C'est vous qui serez aux commandes des établissements touristiques de demain. Vous devez savoir vous vendre, vous affirmer, et contribuer à faire rayonner le tourisme ivoirien ».

Un passage remarqué lors d'un symposium international

Ce Masterclass s'inscrivait dans le cadre d'une visite de travail de Malékah Mourad-Condé à San Pedro, en marge du symposium international organisé par l'université les 25 et 26 septembre, sur le thème : "Criminalité, déviances et défis du développement en milieu balnéaire".

Un événement majeur placé sous le patronage de Pr Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Actrice engagée du développement touristique en Côte d'Ivoire, Malékah Mourad-Condé a profité de cette tribune pour rappeler combien l'audace, couplée à la discipline et la détermination, peut devenir un véritable levier de réussite pour les jeunes ivoiriens.

