Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Un mouvement proche du Rhdp en campagne pour la cohésion et responsabilité citoyenne

Pas de répit pour Samuel Konan, président du Centre en mouvement pour le Rhdp (Cem Rhdp). Après la rentrée politique de son mouvement, il a entrepris, du 24 au 26 septembre 2025, une tournée de sensibilisation dans les sous-préfectures de Tiébissou et de Tié N'Diékro.

L'objectif : porter un message de paix, de cohésion et de responsabilité citoyenne, tout en réaffirmant le soutien indéfectible au Président Alassane Ouattara, candidat du Rhdp à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025.

De Tié N'Diékro à Bomizambo, en passant par Landonou, Kpèbo, Yoboueblessou ou encore N'dié, Samuel Konan a insisté sur la nécessité de préserver les acquis démocratiques et de renforcer le vivre-ensemble. « En 2020, certains jeunes ont été manipulés pour semer le désordre. Cet épisode doit rester derrière nous. Le peuple baoulé est pacifique. Chaque village doit être un bastion de paix, chaque famille un refuge d'amour. Nous allons faire du Centre un havre de stabilité pour assurer la victoire du Président Ouattara et lui permettre de poursuivre ses actions de développement », a-t-il déclaré.

Le président du Cem Rhdp a également insisté sur l'importance d'élections apaisées. « Nous devons montrer au monde que la Côte d'Ivoire a mûri et qu'elle est capable d'organiser un scrutin sans heurts. Notre engagement pour la paix doit être sans équivoque », a-t-il martelé.

Au-delà du plaidoyer pour la paix, Samuel Konan a exhorté militants et sympathisants à se mobiliser massivement pour offrir au Président Alassane Ouattara une victoire dès le premier tour. « La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de violences, mais d'actions concertées pour son développement », a-t-il affirmé.

S'adressant particulièrement à la jeunesse, il a lancé cet appel : « Votre force, c'est de bâtir et non de détruire. Seule une mobilisation massive et disciplinée permettra au Rhdp d'assurer une victoire nette au premier tour ».

Samuel Konan a enfin mis en avant les réalisations du président sortant : « Soutenir Ado, c'est choisir la continuité du développement et de la stabilité », a-t-il souligné.

Accueilli par des foules enthousiastes et réceptives, le président du Cem Rhdp a trouvé un écho favorable à son message. Les populations ont promis de rester mobilisées pour garantir la victoire du candidat Alassane Ouattara au scrutin présidentiel d'octobre 2025.