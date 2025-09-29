Cote d'Ivoire: Crise de l'emploi au pays - Le livre de Béta Michel pour comprendre et transformer

La salle du foyer des jeunes de Marcory a vibré le 26 mars 2025, au rythme d'un débat brûlant sur l'actualité : la crise de l'emploi en Côte d'Ivoire. L'écrivain Michel Beta y a présenté son ouvrage « Le crépuscule de l'État employeur : Crise de l'emploi en Côte d'Ivoire, comprendre, agir, transformer », devant un public composé du personnel communal, en présence de l'honorable Éric Affaini, représentant du député-maire Abi Raoul, parrain de la cérémonie.

Dans son livre, Michel Beta analyse les limites du modèle où l'État a longtemps joué le rôle de principal employeur. Pour lui, l'avenir repose désormais sur un nouveau pacte : une responsabilité partagée entre l'État, le secteur privé et les citoyens. « Le travail n'est pas une faveur, mais un droit », a-t-il insisté, en évoquant le cas des plus de 3 000 docteurs récemment mobilisés pour réclamer leur insertion professionnelle.

Selon l'auteur, l'école doit rester un levier de réussite, mais elle doit aussi préparer les jeunes aux secteurs porteurs et aux métiers d'avenir. « Nous devons rompre avec la vision unique de l'emploi public et développer une culture de créativité et d'initiative », a-t-il lancé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lakpa Gaël, invité à décrypter l'ouvrage, a souligné la richesse des symboles utilisés par Michel Beta : la lumière, gage de sécurité et d'orientation, et le crépuscule, qui marque la fin d'un cycle mais aussi le début d'un autre. « Ce livre n'est pas un simple constat, c'est un guide pour agir », a-t-il résumé.

Dans son message, le député-maire Aby Raoul a salué une initiative « qui éclaire et propose des pistes concrètes ». Il a également rappelé les efforts de la commune en matière d'insertion, notamment l'ouverture d'une agence municipale de l'emploi pour rapprocher les jeunes des opportunités.

Michel Beta n'a pas seulement parlé en théoricien. Il a partagé son propre parcours, marqué par une réorientation vers un métier manuel après ses études universitaires. Une expérience qui, selon lui, prouve que « les opportunités existent, à condition de se former et de rester déterminé ».

Avec cet ouvrage, l'auteur invite les Ivoiriens à dépasser la résignation face au chômage pour entrer dans une dynamique de créativité et de transformation. Son message résonne particulièrement dans un pays où l'emploi demeure l'une des principales préoccupations sociales et politiques.