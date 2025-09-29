Tunisie: Hammamet - Lancement officiel de l'Organisation tunisienne des énergies propres

29 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

L'Organisation tunisienne des énergies propres (STEP) a été officiellement lancée samedi à Hammamet lors de son congrès fondateur, réunissant entreprises, experts, jeunes entrepreneurs et investisseurs du secteur des énergies renouvelables.

L'objectif principal de cette nouvelle organisation est de renforcer la place des énergies propres dans l'économie nationale, de stimuler l'investissement et l'innovation, et de défendre les intérêts du secteur face aux défis réglementaires et opérationnels.

Elle entend également contribuer à l'autonomie énergétique de la Tunisie, préserver l'environnement et favoriser l'emploi vert, notamment auprès des jeunes.

Les membres du bureau exécutif de la STEP ont été élus parmi les entreprises participantes, représentant divers segments du secteur, notamment l'énergie solaire. Le congrès a permis d'aborder les principales préoccupations des acteurs du domaine, ainsi que les orientations stratégiques à venir, en vue d'accompagner la transition énergétique du pays.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l'organisation a affirmé son engagement à respecter la loi et la déontologie professionnelle, tout en se positionnant comme force de proposition auprès des autorités publiques pour l'élaboration de politiques énergétiques durables.

