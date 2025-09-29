Tunisie: INS - 67,8 % des diplômés de l'enseignement supérieur sont des femmes et 32,2 % des hommes

Les résultats généraux du Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2024 ont révélé que la proportion de diplômés de l'enseignement supérieur se répartit comme suit : 67,8 % chez les femmes et 32,2 % chez les hommes.

Concernant le taux d'analphabétisme chez les jeunes, il se situe autour de 4,6 %, dont 4,4 % sont des femmes et 4,7 % des hommes. L'analphabétisme chez les jeunes est plus concentré en milieu rural avec 7,4 %, et dans une moindre mesure en milieu urbain avec 3,5 %.

Ces chiffres mettent en lumière l'importante féminisation de l'enseignement supérieur en Tunisie, tout en soulignant les défis persistants de l'analphabétisme, en particulier dans les zones rurales.