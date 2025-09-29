Tunisie: INS - 67,8 % des diplômés de l'enseignement supérieur sont des femmes et 32,2 % des hommes

29 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Les résultats généraux du Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2024 ont révélé que la proportion de diplômés de l'enseignement supérieur se répartit comme suit : 67,8 % chez les femmes et 32,2 % chez les hommes.

Concernant le taux d'analphabétisme chez les jeunes, il se situe autour de 4,6 %, dont 4,4 % sont des femmes et 4,7 % des hommes. L'analphabétisme chez les jeunes est plus concentré en milieu rural avec 7,4 %, et dans une moindre mesure en milieu urbain avec 3,5 %.

Ces chiffres mettent en lumière l'importante féminisation de l'enseignement supérieur en Tunisie, tout en soulignant les défis persistants de l'analphabétisme, en particulier dans les zones rurales.

